A döntés mindig a vendégeké

Aki kilátogat január 28–29-én a Kelet-Magyarország Álompár esküvői kiállítására a Continental Arénába, közel hatvan kiállító szolgáltatásait ismerheti meg. A kiállítók között több olyat is találunk, akik a tavalyi után az idei rendezvényünkön is részt vesznek – ilyen a baktalórántházi Feny­ves Szálloda és Konferencia-központ is.

Különleges kérések

– Lassan immár 55 éve, hogy az épület ott áll a több száz hektáros erdő közepén és fogadja a vendégeket, de mindig vannak olyanok, akik nem ismernek bennünket, ezért kihasználjuk a kiállítás és vásár nyújtotta lehetőséget a bemutatkozásra – mondja Krivács András, a szálloda igazgatója.

– Évente több mint hetven nagyrendezvény helyszíne a Fenyves, az idén áprilistól októberig minden hétvégén esküvőnek adunk otthont. Ahogy a hétköznapokon, úgy a kiemelt eseményeken is a vendég számunkra a legfontosabb: nem ajánlunk szolgáltatásokat, csupán felsoroljuk, hogy milyen lehetőségeket kínálunk, de a döntés mindig az övék. Ahogy nincs két egyforma násznép, úgy nincs két egyforma esküvő sem, mi mindig az egyéni igényeknek megfelelően tervezzük meg a fogadást és a vacsorát, teljesítve különleges kéréseket is.

– Az utóbbi években egyre gyakrabban találkozunk olyan házasulandókkal, ahol a pár egyik tagja külföldi, és ahol a menüben egy, a hazaitól teljesen eltérő ízvilágot is meg kell jelenítenünk. Ez nem könnyíti meg a dolgunkat, de megoldjuk. Mint ahogy azt is, amikor a vendégek között glutén- vagy laktózérzékenyek is vannak, akiknek speciális ételsort kell összeállítanunk.

– Akkor távoznak elégedetten a párok és a vendégeik, ha az esküvőnek helyet adó étteremben minden terhet levesznek a vállukról, és semmi mással nem kell foglalkozniuk, csak azzal, hogy jól érezzék magukat – mi ezért dolgozunk.

