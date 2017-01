A felesége meglátta benne az eltemetett jót

Az a bizonyos ajtó és a kulcs

– Egy kamasznak egyébként is nehéz dorgálással felnyitni a szemét, mert attól még inkább a maga feje után megy. A fiatalok természetüknél fogva „aktivisták”, akik mindig meg akarják váltani a világot. S ezzel tisztában vannak azok is, akik el akarják csábítani őket a fasiszta szervezetekbe.

– Ami pedig a kedvesemet, majdani feleségemet illeti, ő nem volt tagja a mozgalomnak, s gyűlölt is miatta. Több hónapig tartott a megismerkedésünk emiatt, s számtalan virágcsokorra volt szükség, mire sikerült az első randit kiharcolnom. Végül meglátott bennem valamit, amit én képtelen voltam önmagamban felismerni, de azt éreztem, hogy vele igazán önmagam lehetek. Viszont még érte sem éreztem akkora felelősséget, mint később a fiaimért. A születésük után döbbentem rá, hogy őket nem szabad ilyen eszmék mentén felnevelni. A feleségem csak az ajtó volt, a fiaim viszont a kulcs ahhoz az ajtóhoz – avatott be magán­életének titkaiba.

A nem mindennapi életútról

Christian Picciolini olasz bevándorlók gyermekeként élt Chicagóban, s szinte ugyanazokkal a problémákkal viaskodott, mint általában egy kamasz. A helyét, a saját közösségét s életcélját kereste.

Aztán 14 éves korában egy sikátorban egy kigyúrt, kopasz figura – mint később kiderült, Amerika első neonáci szkinhedje – azzal kapta ki a szájából a füves cigit, hogy a kommunisták és a zsidók akaratának veti alá magát, ha ilyet szív. Ez a férfi vitte bele a mozgalomba, közösséget és hatalmat ígérve a fiúnak, s az ő helyét vette át, amikor egy évre rá börtönbe hurcolták.

Közben teljesen átlényegült, elhitt minden rosszat, amit az etnikumokról hallott. Csak később jött rá, hogy azért utál másokat, mert önmagát sem szereti.

Felismerve, hogy a zene az egyik legjobb propagandaeszköz, alapított két zenekart, amelyekkel beutazta Európát. Németországban, Weimarban szembesült vele, hogy az ottani fiatalok valósággal megvadulnak a zenéjüktől, s az utcára rohanva rombolni kezdenek. Amikor az első fia megszületett, újra megszólalt a lelkében a szeretet. Mivel a felesége sem nézte jó szemmel a tetteit, 22 évesen megpróbált lassan kihátrálni a mozgalomból. Előbb egy olyan lemezboltot nyitott, ahol Angliából és Németországból importált, a fehér felsőbbrendűséget hirdető zenei albumokat árusított. Ám mivel később más, punk-, hip-hop-, heavy metal-előadókat is felvett a kínálatba, olyanokkal is szóba kellett állnia – feketékkel, melegekkel, zsidókkal – akiket addig gyűlölt.

Ezek a beszélgetések térítették szép lassan észhez. Mivel úgy döntött, megszabadul a rasszista eszméket terjesztő kultúrszeméttől, az üzlet is befuccsolt. Öt évnyi depressziós időszak elteltével végül munka után kellett néznie. Egy ismerőse az IBM-hez irányította, ami az első pillanatban őrültségnek tűnt, de mivel némiképp kikozmetikázta az önéletrajzát, a cég interjúztatói komolyan vették, s – a múltja ellenére – iskolába küldték. A sors fintora, hogy éppen oda, ahonnan kétszer is eltanácsolták.

Idővel be kellett látnia: azoktól várhatott és kapott valódi támogatást, akiknek szenvedést okozott. Azt viszont elvárták tőle, hogy másoknak is nyissa fel a szemét. Könyvet írt, 2009-ben létrehozta a Life After Hate (Élet a gyűlölet után) szervezetet, ahol ma már 200 egykor félrecsúszott életű férfi és nő dolgozik a rasszizmus ellen. Egy website-ot is létrehoztak ExitUSA néven, ami tanácsadást nyújt a rasszizmustól menekülni vágyóknak. Magyarországra most azért jött el, mert aggasztja, hogy a szélsőjobboldali eszmék hazánkban is teret nyerhettek.

– KM –

Nyíregyháza – Csütörtökön különleges vendég járt Nyíregyházán. Egy olyan férfi, aki ifjúkorában az amerikai szkinhedmozgalom egyik meghatározó vezetője volt, majd jó útra térve a rasszizmus elleni küzdelem élharcosa lett. Interjú: Christian Picciolini volt szkinheddel, a rasszizmus elleni küzdelem egyik élharcosával.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA