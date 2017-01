A fiók után már a polcokon

A színész délelőttönként szöveget tanul vagy próbál, este pedig a világot jelentő deszkákon alakít királyt, szolgát, pincért vagy muzsikust. És ha még ez is kevés lenne ahhoz, hogy kifejezze az érzéseit, könyvet ír. Mint például Gyuris Tibor, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művésze, akinek alig egy hónapja jelent meg Nélküle című kötete.

Ez egy pörgős eseményvezetésű mély dráma.

Gyuris Tibor

Az alapanyag évtizedeken át hevert a fiókjában, hogy egy véletlennek köszönhetően alakot öltsön és a boltok polcaira kerüljön.

– Még középiskolásként kezdtem el papírra vetni a gondolataimat, ami egy szerelem temetése: az érzelmekkel teli történetre az évek alatt egyre több réteg rakódott, így elmélyült, érettebb lett. Bár a nagy része fikció, sok életrajzi elemet is tartalmaz, így fontos szerepet játszik benne a harcművészet és a színészlét is. Híd, amely összeköti a múltamat és a jövőmet, ami a megírásának kezdetén jövő volt, ma már a múltam része.

Voltak kétségei

– Forgatókönyvnek készült, és körülbelül tíz évig írtam – Kontroll címen le is védettem –, több pályázatra is beküldtem, de miután semmilyen visszajelzést nem kaptam, meg is feledkeztem róla.

Egészen tavalyig: részt vettem egy kötetbemutatón, ahol az egyik résztvevővel beszélgetve megemlítettem a könyvet, a hölgy pedig nagyon lelkes lett: elkérte és azonnal el is olvasta. Annyira tetszett neki, hogy azt mondta, támogatja a kiadását, mert ennek meg kell jelennie!

Tavaly karácsonyra elkészült (a dedikálással egybekötött könyvbemutató január 27-én 17 órától lesz a nyíregyházi Labor Caféban), és eddig csak pozitív visszajelzéseket kaptam. Persze, voltak bennem kételyek, amikor például nyomdába került, elkezdtem aggódni. Vannak benne olyan történetek, amelyek talán kínosak, nagyon erősek, és azon gondolkodtam, mi lesz, ha kinevetnek? De megnyugtatott a tudat, hogy ennek a kitárulkozásnak valami miatt most jött el az ideje – mondja Gyuris Tibor, aki azon dolgozik, hogy a könyvből film legyen. – Ez egy pörgős eseményvezetésű mély dráma, amelyben a zene és a látvány vezetné a nézőt, pontosan tudom, hogy az egyes történet­elemeket hogyan lehetne vászonra vinni.

– Emellett sok téma is van bennem, így az sem kizárt, hogy újabb könyvet írok majd, de most az a legfontosabb, hogy minél többen kezükbe vegyék a könyvet – abban bízom, hogy aki elkezdi, le sem tudja majd tenni.

– KM-SZA –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA