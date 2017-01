A Premier League egyetlen magyarjánál

Öt éve már, hogy a West Bromwich Albion FC kötelékébe tartozik Kiss György. Az egykori nyíregyházi futballista – aki tagja volt az 1998-ban az NB II-ben bajnoki címet szerzett, majd az 1998–99-es idényben az NB I-ben 13. helyezettként biztos bennmaradó Nyírség-Spartacusnak, hogy a Dunaferrhez igazolva egy év múlva bajnoki címet ünnepeljen – az angol Premier League-ben szereplő birminghami klub egészségügyi stábjában dolgozik masszőrként, rehabilitációs edzőként.

Megbecsült tagja a stábnak

Az sem titok, az egykori balhátvédet lapunk többször kereste már jelenlegi munkájának bemutatása kapcsán, de ő udvariasan elzárkózott, mondván, szeretne inkább a háttérben maradni. Pedig viszonylag kevés a világ egyik – álláspontunk szerint „a” – legnagyobb presztízzsel bíró futballbajnokságában dolgozó magyar szakember. Konkrétan ő az egyedüli. Főleg, hogy jelenleg már magyar játékos sem játszik az angol élvonalban.

Aztán a napokban megkaptuk a zöld lámpát. A WBA-nál járt delegációval ugyanis üzent Kiss György: mehet a sztori!

– Jó volt azt látni, hogy Gyuri mennyire megbecsült tagja a West Bromwich stábjának, mennyire ragaszkodnak ahhoz a sztárjátékosok is, hogy az ő kezei közül kikerülve kezdjék meg az edzést vagy a mérkőzést – mondta Feczkó Tamás, az NB II-es Balmazújváros vezetőedzője, a nyíregyházi Bozsik Akadémia vezetője, aki az év elején egy hetet töltött el a birminghami klubnál, természetesen Kiss György közbenjárására. – Gyuri nagyon sokat dolgozik, reggel kilenckor indul a napja, délután négyig kezeli a sérülteket és masszírozza az egészséges játékosokat. Ehhez jönnek a hétvégi és hétközi meccsek, amelyeken ő is ott ül a kispadon, igaz, a pályára nem ő megy be a sérültekhez.

„Mi újság a Szparinál?”

Miután angol felesége lett, a ma már kétgyermekes családapa, Kiss György a birminghami kórházban kezdett el anno dolgozni, ott került kapcsolatba a West Bromwich egészségügyi stábjával, és mivel éppen megüresedett egy hely a csapatnál, öt éve áthívta őt a klub. Hírlik, akkor lett igazán presztízse a játékosok között, amikor kiderült, hogy a masszőr olyan nagyon rosszul nem bánik a labdával, az egyik sztárnak kiosztott „kötő” után különösen nagy lett az ázsiója.

– Gyurinak az volt az első kérdése hozzánk, hogy mi újság a Szparinál, miközben azért éreztük, naprakész a nevelőklubjával kapcsolatosan – folytatta a sztorit Feczkó Tamás, akit a balmazújvárosi csapatnál őt segítő Pacaj Szergej, a korábbi nyíregyházi csatár is elkísért. – A segítségével bejutottunk a csapat öltözőjébe, edzéseire, megtekintettük Hull City elleni bajnoki és a Derby County elleni FA-kupa-mérkőzést. A Hull City ellen olyannyira közel ültünk a lelátóba épített kispadhoz, hogy szinte a szakmai stáb tagjának érezhettük magunkat, és ha nagyon akartuk volna, a mellettünk ülő, az éppen a kispadot koptató Hal Robson-Kanuval is beszélgethettünk volna.

A klublegenda engedélye

Feczkóék jelenlétében a Hullt 3–1-re legyőzte, a második ligás Derbytől viszont 2–1-re kikapott a WBA. De van más is!

– Egyeztettünk a klub legendájának számító Darren Moore-ral, aki jelenleg az U23-as csapat edzője – így Feczkó Tamás. – Túl azon, hogy segítségével az U7-estől kezdve az U23-asig valamennyi korosztály edzéseire bebocsátást nyertünk, jó volt hallani, hogy milyen jó véleménnyel van Kiss Györgyről és a klub egykori játékosáról, Gera Zoltánról. Tényleg jó volt magyarnak, nyíregyházinak lenni Angliában!

A Puskás-díjra is jelölték

Kétségtelen, a Feczkó Tamás által is említett Hal Robson-Kanu a Kiss György keze által is „megmunkált” játékosok közül a leghíresebb. Legalábbis az Európa-bajnokságon, a walesiek belgák elleni negyeddöntőjében (2–1) lőtt brazilos gólja – amelyet a Puskás-díj jelöltjei közé is beválasztottak – óta feltétlenül.

Azért a belga Nacer Chadli, az angol kapus, Ben Foster vagy a svéd Jonas Olsson, az argentin Claudio Yacob vagy a venezuelai Jose Salomon Rondon neve sem cseng olyan rosszul a PL-ben a szombati Tottenham elleni 0–4 ellenére is a nyolcadik helyen álló birminghami csapat futballistái közül.

