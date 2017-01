A vadnak is jár a végtisztesség

„A vadászatok után készült képeken gyakran látni, hogy az elejtett állatokat leveles ágak, gallyak veszik körül. Miért van ez a szokás, mi ennek a jelentése?” – kérdezte telefonon az egyik olvasónk. Fazekas Gergely vadgazda mérnököt, a megyei vadászszövetség munkatársát kértük meg arra, hogy avasson be bennünket a vadászat írott és íratlan szabályaiba, hogy megértsük a vadászatnak ezt a szép és nemes hagyományát.

Öltözék, viselkedés

– Hogy milyen szokások voltak a honfoglaláskor és a középkorban, azt nemigen tudjuk, az azonban egyértelmű, hogy a mostani magyar vadászati hagyományok német, illetve bajor eredetűek, s ezeket az Osztrák-Magyar Monarchia idején vettük át. A német–bajor hagyomány szerint az egész vadászatnak – a kezdetektől a befejezésig – ünnepélyes jellege van, ünnepi ceremóniák határozzák meg, legyen szó az öltözékről, a viselkedésről, a felhasznált vadászati eszközökről – magyarázta a szakember. – Az a precizitás, amit megszoktunk a németektől, vonatkozik a vadászatra is, s amiről még nem szóltam, az a vad feltétlen tisztelete. Tisztelni kell az elejtéskor, s meg kell adni neki a végtisztességet is.

Csak megfelelő helyzetben

– Bármelyik vadról is legyen szó, úgy kell elejteni, hogy a legkisebb, legrövidebb szenvedést okozzuk az állatnak. Nagyon sok vadász, amint meglátja a vadat, már el is süti a lőfegyvert, holott az igazi vadász addig vár, amíg megfelelő helyzetbe nem fordul a vad, és csak akkor lő. Ha nincs meg a megfelelő helyzet, ha nincs a célkeresztben a mellkas, a szív, akkor a vadász inkább elengedi a vadat, mert nem akar neki szenvedést okozni azzal, hogy nem jól találja el. Ha rosszul találjuk el, a vad kínlódik, szenved, elhagyja a helyszínt, s előfordul, hogy a vadász meg sem találja, vagyis a rossz lövés etikailag és gazdaságilag is káros. A hátulról meglőtt állatok szenvednek ilyen fájdalmas sérülést. Az a vadász, amelyik tiszteli a vadat, soha nem lövi meg hátulról. Sokan hangoztatják, hogy milyen bravúros lövéssel ejtettek el vadat 300–400 méterről. A mai technika már valóban lehetővé teszi, azonban ilyen messziről pici a vad, eltalálni szerencse dolga. Az etikus távolság 80–100–150 méter.

Az utolsó falat jelképe

Mint Fazekas Gergely már utalt rá, a vadászetika szerint meg kell adni az elejtett vadnak a végtisztességet. Általában az elejtés helyszínén nincs lehetőség tisztességes terítéket készíteni, ezért a vadászat után szokták ezt kialakítani.

– Az elejtett vadat a jobb oldalára fektetik, ugyanis a hiedelem szerint, ha a bal oldalára fektetik, a lelke a pokolra jut. A szertartáshoz tartozik, hogy a lövés helyére egy letört leveles ágat, sebtöretet tesz a vadász, hogy eltakarja a lövedék nyomát. A vad szájába utolsó falatként olyan növényt tesz, amit szívesen fogyasztott. A vadat körbeterítik leveles ágakkal, mintha ravatal lenne – folytatta a szakember. – Ha a vadász egyedül volt, egy kis gallyat megmárt a vérben, a kalapjára tűzi. Ezt a töretet a vadász estig őrzi, az első vad elejtésekor sokan ezt el is teszik örök emlékbe. Ha a vadász kísérővel volt, akkor a kísérő adja oda neki a töretet.

A végtisztességhez hozzátartozik, hogy a vadak tiszteletére máglyát gyújtanak a vadászok. Mindegyik vadhoz tartozik egy dallam, s amilyen állatok vannak a terítéken, azoknak a zenéje csendül fel vadászkürtön.

KM-MML

VISSZA A KEZDŐOLDALRA