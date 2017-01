A világ élvonalába főzték magukat

Ahogy arról beszámoltunk: az Egyesült Államok csapata nyerte a világ legrangosabb szakácsversenye, a Bocuse d’Or döntőjét Lyonban, a második helyezett Norvégia, a harmadik pedig Izland lett. A magyar csapat a negyedik helyen végzett, mindössze 16 ponttal csúszott le a dobogóról. A Széll Tamás séf, Szabó Kevin commis, Vomberg Frigyes coach és Szulló Szabina csapatkapitány alkotta magyar csapat a legjobb hústál és a legjobb promóciós poszter különdíját kapta a kétnapos versengést lezáró ünnepélyes díjátadón.

Látszott, hogy időt, munkát, energiát nem kímélve készültek.

„Jó lett volna érezni a szobor súlyát, de a legjobb ötöt céloztuk be, ezt sikerült elérni. Azt tekintve, hogy mennyi idő alatt jutottunk el erre a szintre, egyedülálló ez a teljesítmény” – mondta Széll Tamás.

A lyoni döntőben a nagyszerű séfek mellett a bresse-i csirke volt a főszereplő. A húsa a gasztrolegendák szerint a tartásnak köszönheti egyedülálló textúráját. Tenyésztését szigorúan szabályozzák, egyes tenyésztők még szépségversenyre is viszik az állataikat. A döntőben a húsétel mellé mindenki a hagyományos halat várta, aztán robbant a gasztrobomba, hal helyett ugyanis vegán főételt kell készíteni, amire még nem volt példa a Bocuse d’ Or történetében.

Hónapok óta készültek

A megmérettetés nagyon komoly csapatmunkát igényel: a versenyzők minden mozdulatot, minden pillanatot másodpercre pontosan begyakorolnak – nem véletlen, hogy Széll Tamás és csapata késő nyár óta erre az öt és fél órára készült.

Fontos elvárás volt a nemzeti karakter megjelenítése a tál és a tányér témájában. Széll Tamásék ezt a magyar gasztro-kultúra egyik tradicionális eleme, a savanyítás használatával, illetve a magyar erdő hangulatának, alapanyagainak beemelésével juttatták érvényre. Ennek megfelelően került a Gyökerek és levelek alatt elnevezésű vegán témába tokaji bor, tokaji ecet, tökmag, savanyított erdei medvehagyma, zeller, magyar szarvasgomba és paprika, míg a Magyar téli erdő fantázianevű húskompozícióba tokaji furmint és aszú, mangalicasonka és -szalonna, kacsamáj és savanyított gyökérzöldségek.

Elvarázsolták a résztvevőket

– Nagyon sok szakmai versenyen jártam már, de ez volt az első Bocuse d’Or, amit a helyszínen láthattam – mesélte lapunknak Krivács András, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke, aki nagyon élvezte a lyoni napokat.

– A francia szervezők elvarázsolták a résztvevőket, hatalmas show-t csináltak a versenyből. Tamásék tisztán és pontosan dolgoztak, látszott, hogy időt, munkát, energiát nem kímélve készültek, és ennek meg is lett az eredménye. Azért is mentem, hogy tanuljak: új technológiákat nem igazán láttam, de az tény, hogy az általunk ismert módszereket sokan másképpen alkalmazzák. Nagyon tetszett, ahogy tálaltak a csapatok: sablonokat használva, milliméterpontosan, úgy, hogy mindennek meg van a pontos helye – kizárva ezzel a hibázás lehetőségét. És újra bebizonyosodott, hogy csak ott lehet igazán jó a gasztronómia, ahol a mezőgazdaság ehhez kiváló alapanyagokat biztosít – mondta Krivács András.

Érdekességek

A Bocuse d’Or a világ egyik legrangosabb szakácsversenye. A Paul Bocuse mesterszakácsról elnevezett esemény döntőjét minden második év januárjában rendezik meg Lyonban. A főzőversenyen 24 nemzeti csapat vesz részt.

A séfek fején toque (kalap) vagy toques blanches (fehér kalap) van. A Talleyrand család séfje már az 1700-as évek derekán megkövetelte beosztottjaitól, hogy higiéniai okokból egyforma fehér sapkát hordjanak – innen a név. A szakácsok haja nem hullott az eledelbe, de a fehér textílián azonnal látszott a szennyeződés is, így rákényszerültek a tisztaságra. A mai, kiemelt forma a legenda szerint Talleyrand-ék szakácsához fűződik.

A Bocuse d’Oron a committee-k felelnek a verseny lebonyolításáért. Ez egy elit csapat, csupa 2-3 Michelin-csillagos szakemberből áll. Segítséget nyújtanak a verseny alatt, a zsűri mellett ők is részt vesznek a pontozásban.

A csapatoknak mindig a közönség felé fordulva kell dolgozniuk. Minden felszerelést, hozzávalót látnia kell a közönségnek, kivéve magát az ételt, de az is csak akkor lehet takarásban, ha tálaláshoz készítik elő. Ha a csapat nem tartja be ezt a szabályt, kétszeres figyelmeztetés után a committee-k huszonöt pontot is levonhatnak tőlük.

A csapatoknak 5 óra 35 perc alatt kell elkészíteniük a 14 fős hústálat, és szintén 14 főre a vegán tányért. Komoly pontlevonás jár, ha egy csapat nem tudta befejezni a munkát időre.

