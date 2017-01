Akár hosszú évekig is repertoáron maradhat

– Február 10-én egy gyerekelőadás, a Lázár Ervin történetéből készült Kisfiú és az oroszlánok bemutatójára várjuk a legkisebbeket, és a Táncfarsang is a következő hónap eseménye lesz. Ez már a tizennegyedik alkalom, amikor az ország legnívósabb táncegyüttesei egy minifesztivál keretében a színházunkban lépnek fel, a programsorozat népszerűsége pedig töretlen.

– Nagyon izgalmas előadások várnak a tánc szerelmeseire február 20–22. között: láthatják az ExperiDance produkcióját, amely a velencei karnevál hangulatát varázsolja Nyíregyházára, Anna Karenina története balett formájában, a West Side Story pedig jazzben elevenedik meg. A hagyományoknak megfelelően bemutatkoznak a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium fiatal tehetségei, életre kel a step története, mint ahogy a „7ker, nyócker, mind a 23” mindennapjait is nyomon követhetjük.

– A színház is megemlékezik a magyar kultúra napjáról: január 23-án, hétfőn a MŰvész Stúdióban a teátrum színészei és A Vörös Postakocsi szerzői közösen ünneplik e jeles alkalmat, Dombi Ákos műveiből kiállítás nyílik, a teátrum két művésze pedig a Periféria egyesülettel karöltve karitatív irodalmi estet ad – mondta az igazgató, aki a bérletszünetes előadásokra is felhívta a figyelmet: következő hetekben a Sirály, az Ájlávjú…, a Függöny fel! és Pregitzer Fruzsina estje is várja a színházbarátokat.

– KM –

