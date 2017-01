Augusztusra lehet új rektora a Nyíregyházi Egyetemnek

– A törvény értelmében az új rektor hivatalba lépésééig az intézményvezetői teendőket dr. Kiss Ferenc általános rektorhelyettes látja el, a fenntartó pedig pályázatot ír ki a megüresedett pozíció betöltésére – hangzott el kedden az egyetemen tartott sajtótájékoztatón. – A pályázati felhívásról kedden délután tárgyal a szenátus – mondta Halkóné dr. Rudolf Éva központvezető, hozzátéve: a felhívást február 28-áig kell közzétenni, a pályázatokat március 30-áig várják.

– A rektorjelölt személyéről május 31-éig dönt a szenátus, az intézménynek várhatóan augusztus elsejére lehet új rektora. Még egy személyi változást bejelentett a központvezető: dr. Kerülő Judit oktatási rektorhelyettes megbízása lejárt, a pozícióra pályázatot írnak ki, annak lezárultáig Ferencziné dr. Ács Ildikó látja el a tisztséggel járó feladatokat. Dr. Kiss Ferenc általános rektorhelyettes, intézményvezető a felvételi kampánnyal kapcsolatban elmondta: 92 lehetőség áll a továbbtanulni vágyók előtt, ha a Nyíregyházi Egyetemet választják.

– A műszaki területen új szakok várják a leendő hallgatókat: bízunk benne, hogy a járműmérnöki szak járműgyártás specializációval, illetve a hivatásos repülőgépvezető szak is népszerű lesz. A pedagógusképzés terén teljes lett a paletta, hiszen óvodapedagógus és gyógypedagógus képzés is indul, a megújult közösségszervező szak pedig három szakiránnyal (közösség- és településfejlesztés, ifjúságsegítés, rendezvényszervezés) várja a leendő szakembereket. Dr. Kvancz József az egyetem egyik PPP-s konstrukciójának kiváltásáról beszélt. – A kormány hat felsőoktatási intézmény 13 PPP-s beruházását váltotta ki tavaly decemberben, ezek egyike a mi tanulmányi épületünket érinti – mondta a kancellár, aki 80 millió forintra becsülte azt az összeget, amelyet e döntéssel éves szinten meg tudnak takarítani. – Ebben az évben is folytatódik az ilyen konstrukcióban épült vagy felújított épületek kiváltása, és az egyetem is a kijelölt intézmények között van, de döntés erről csak később születik – tette hozzá Kvancz József.

Nyíregyháza – Ahogy arról már beszámoltunk, a Nyíregyházi Egyetem november 15-ei ülésén a szenátus kezdeményezte dr. Onder Csaba visszahívását.

