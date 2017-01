Az új kapus sem tehetett csodát

A tét fokozódik. Ráadásul a Nyírgyulaj élvonalbeli futsalcsapata számára nem éppen szerencsésen alakult az aktuális forduló felvezetése. A felsőházi rájátszásért vívott csatában közvetlen ellenlábasnak számító Haladás ugyanis nyert a Berettyóújfalu otthonában, emígyen az áhított hatodik helyre rukkolt előre. Vagyis, alaposan feladta a leckét a nyírségieknek, akik a tabellán második Dunaferr vendégeként próbálták olyan eredményt kicsikarni, amivel tartani tudják a lépést a vasiakkal. Időközben a gyulajiak egy másik problémát is orvosolni kényszerültek: Pallai Gábor sérülése miatt ugyanis hosszú hetekre kidőlt, a frontember pótlására új kapust igazoltak, nevezetesen Szalánczi Zoltánt. A hálóőr legutóbb az enbé kettes DEAC színeiben szerepelt, míg korábban a debreceni klub kötelékében az NB I-ben is villantott. Olyannyira, hogy, gólokat is szerzett! Ezúttal viszont rosszul sült el a debütálás: a látogatók az első félidő hajrájában alig hatvan másodperc leforgása alatt kétszer kapituláltak, innen pedig már nem volt visszaút. A vége 5–1…

– Tizenöt percig meccsben voltunk, majd a gyorsan kapott két gól után a szezon egyik leggyengébb játékát nyújtottuk, ennek nem lehetett más a vége, mint a vereség – foglalta össze a lényeget Lovas Norbert, a Nyírgyulaj játékos-edzője.

A Nyírgyulajra szerdán (kezdés. 19.30) újabb bevetés vár, amikor a nyírbátori sportcsarnokban a Haladással szembeni Magyar Kupa negyeddöntő visszavágóját rendezik. Az első mérkőzést a szombathelyiek 5–2-re nyerték hazai pályán.

Ugyanakkor a Csenger idei nyitómeccsét játszotta – idegenben. Ott, ahol még sohasem sikerült még csak pontot sem szerezni. A táblázaton hetedik Berettyóújfalu II elleni találkozó tehát volt miért csipkednie magát a Szilágyi-legénységnek. Nos, akárhogy is fáj, a szatmáriak most is hoppon maradtak, mert bár vezetést szereztek, a folytatás finoman szólva sem az elképzelésük szerint alakult.

Futsal

NB I., 14. forduló

Dunaferr–Nyírgyulaj KSE 5–1 (2–0)

Dunaújváros, 300 néző, v.: Farkas B., Tihanyi N. Nyírgyulaj: Szalánczi Z. – Nagy I., Faragó L., Angyalos A., Siska G. Csere: Czerula Zs., Lovas N., Tóth B., Orosz D., Gömze A., Erdei G., Végső Zs. (kapus). Játékos-edző: Lovas Norbert.

Gól: Fekete R. 2, Németh P., Józsa T., Horváth N., illetve Faragó L.

További eredmények: Berettyóújfalu–Haladás 1–4, Rába ETO–Bőny 8–0, Veszprém–Aramis 1–1.

A bajnokság állása: 1. Győri ETO 39 pont, 2. Dunaferr 27, 3. Berettyóújfalu 24 (47–34), 4. Aramis 24 (55–54), 5. Veszprém 23, 6. Haladás 17, 6. Göcsej Zalaegerszeg 15 (32–52), 8. Nyírgyulaj 15 (26–51), 9. FTC 12, 10. Bőny 1.

NB II., 16. forduló

Berettyóújfalu II–Csenger 6–3 (3–1)

Berettyóújfalu, 50 néző, v.: Flinta Z., Belicza B.

Csenger: Szabó J. – Pankotai I., Balogh Á., Rigó A., Bodó R. Csere: Szilágy L., Juhász S., Osváth S., Geletey Z., Katona P., Imre M., Juhász N., Csatári Z. Edző: Szilágyi Sándor.

Gól: Bodó R., Pankotai I., Rigó A.

