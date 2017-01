Berúgva rongálták meg a nyíregyházi villamost a fiatalok

Tavaly szeptember 30-án éjjel két fiatal felmászott Nyíregyházán a Hősök terén kiállított villamoskocsira, és megrongálták annak ajtaját. A cselekményt rögzítette a közelben elhelyezett térfigyelő kamera, melynek felvételeit a rendőrség a sajtóban is közzétette. Ezekről az elkövetők magukra ismertek, mégsem jelentkeztek önként a rendőrségen. Mások is felismerték őket, így a rendőrök gyanúsítottként tudták kihallgatni a két fiatalkorú fiút.

– Az egyébként gimnáziumban tanuló 17 éves fiúk elmondták, hogy közösen szórakoztak a belvárosban, aznap éjjel sört és bort fogyasztottak, és az alkohol hatására követték el a bűncselekményt.

Mindketten vállalták, hogy a rongálással okozott 90 ezer forint kárt megtérítik a sértettnek – tájékoztatott dr. Szilágyi László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtószóvivője.

Felfüggesztették az eljárást

Mivel 18. életévüket be nem töltött gyanúsítottakról van szó, a rendőrség környezettanulmányt készíttetett a pártfogó felügyelővel a fiúk életkörülményeiről.

Azt állapította meg, hogy rendezett családi és szociális viszonyok között élnek, még soha nem követtek el bűncselekményt, barátaik között sincsenek büntetett előéletűek. Ezekre figyelemmel a pártfogó felügyelő is azt javasolta, hogy az ügy ne kerüljön a bíróságra. Ráadásul az egyik gyanúsított időközben diákmunkát vállalt, amelyből jövedelemmel is rendelkezik. A fenti körülményeket az ügyész mérlegelte, s mivel a sértett is hozzájárult ahhoz, hogy a gyanúsítottak a kárt megtérítsék, ezért az eljárást hat hónapra felfüggesztette és elrendelte a közvetítést.

– A gyanúsítottak és a sértett közvetítő előtt megállapodást köthetnek a kár jóvátételéről, amely ha eredményes lesz, az ügyész megszünteti az eljárást. Ha a közvetítés nem jár eredménnyel, az ügyész vádat fog emelni a gyanúsítottakkal szemben – tudtuk meg a szóvivőtől.

