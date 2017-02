Diákverés, vagy valami más? – Beszédes csend egy botrány körül

Lassan egy hónapja annak, hogy kirobbant a botrány az ÉVISZ egyik osztálytermében készült videofelvétel miatt, és eddig egyetlen hivatalos helyről sem tájékoztatta senki a nyilvánosságot a folyamatban lévő vizsgálat eredményeiről. Egyelőre nagy a csönd, csakhogy ez a csönd valójában igen beszédes.

Egy hónapos felfüggesztés súlyos büntetés tanárnak, diáknak.

Dr. Szőke Lajosné

Miért nyolc hónap múlva?

Felmerült ugyanis néhány olyan kérdés, ami lényeges mozzanatokat feszeget az esettel kapcsolatban. Lapunktól már a botrány másnapján ellátogattunk az iskolába, s a megkérdezett gyerekek is egybehangzóan állították, hogy a szóban forgó pedagógus nem egy agresszor, elképzelhetetlen, hogy komolyan bántalmazna bárkit. Ám azóta is kiderült egy s más. Például hogy mindez még az előző tanév áprilisában történt. Vajon miért várt a kiszivárogtató január 9-éig? Ám ha időrendben haladunk a történetben, nem ez az egyetlen furcsaság.

Az esetből valójában már november végén ügy lett. A videót az egyik pedagógus a nevelőtestület elé vitte, s az igazgató kénytelen volt meghallgatni a fiút, az édesanyját és a „diákverőt”. A szembesítés formálisan ugyan szóbeli figyelmeztetéssel zárult, de sem a szülő, sem pedig a gyermek nem akart ettől többet. A szülőt legjobban a kellemetlen procedúra zavarta, a legalább annyira meglepett fiúnak pedig esze ágában sem volt bajba sodorni a tanárát. Ez utóbbit mi sem bizonyítja jobban, minthogy a tanuló a kereskedelmi televízió megkeresését is visszautasította. Az egészet tehát akár lezártnak is tekinthették volna, de valaki másképpen gondolkodott.

Azonnal felfüggesztették

Két héttel a szembesítés után névtelen feljelentést tettek a rendőrségen, de furcsa módon nem a megbélyegzett pedagógus, hanem az igazgatóság terhére. Talán ezért is indult nyomozás kiskorú veszélyeztetése bűntett gyanújával – holott a jogcím bármi más is lehetett volna –, mert sem a szülő, sem az érintett tanuló nem tett feljelentést előzőleg. Valaki a felvételt is megszerezte, s kis idő elteltével a tévésekhez fordult. A bántalmazó tanárt még a botrány utáni hétfőn felfüggesztették, amin a saját osztálya annyira megdöbbent, hogy már másnap, a déli 35 perces nagyszünetben felhívták, felajánlva tanárjuknak a segítségüket. A gyerekek végül aláírásgyűjtésbe kezdtek, s az ívet a felvételen látható osztályból is sokan aláírták, amit – többek szerint – egy rettegett pedagógusért aligha tettek volna meg. S hogy végül miért ment az egész füstbe egy nap után, miért „gondolták meg” magukat a gyerekek s léptek vissza többen is az akciótól, szintén megválaszolatlan.

Nem túl szerencsés időzítés

– Nem vagyok jogász – írta levelében lapunknak dr. Szőke Lajosné –, de az egy hónapos felfüggesztés igen súlyos büntetés tanárnak s az érettségi vizsga előtt álló osztályoknak egyaránt. Sok-sok felvetődött kérdést nem írok le, de egyet igen: mégpedig azt, hogy az időzítés – a félév, a beiskolázás és az érettségi időszakában – vajon véletlen?

S valóban: most vajon hogyan pótolhatóak az elmaradt matekórák? Helyettesíthet-e 26 órát olyan szaktanár, akinek magának is 26 saját órája van egy héten? Nem feledkezve meg természetesen a legfontosabb kérdésről sem: vajon valóban történt-e itt gyermekbántalmazás vagy kiskorú veszélyeztetése?

– Matyasovszki József –

Lehetséges-e cinkos viszony tanár és diák között?

A nyilvánosságra hozott felvételt nézve sok emberben felmerül, hogy azon az órán valami meg nem engedhető történik. Ráadásul a tanulókon kívül senki más nem volt jelen, hogy tisztázza: akkor ott valójában egyfajta sajátos, közös megegyezésen alapuló „bratyizás” zajlott éppen. Persze tény: a viccelődés módjával kívülállóként meglehetősen nehéz azonosulni.

Nyilván véget nem érő polémia témája lehetne, ha boncolgatni kezdenénk, vajon milyen eszközei vannak ma egy pedagógusnak ahhoz, hogy csibészebb s a bizalommal rendre visszaélő fiatalokat rábírjon a leckeírásra. Egyáltalán kiépíthető-e olyan cinkos viszony tanuló és tanár között, ami egy ilyen „játékos rituálét” megengedhetővé tesz?

Szerkesztőségünkben is azon a véleményen vagyunk, hogy a tanórán ilyesminek sem így, sem úgy nincs helye. Ám ha mindenben tartani akarjuk magunkat a teljes igazsághoz, egy apróságot – függetlenül attól, hogy mindez változtat-e bármin – érdemes még pontosítani. A képsorokból ugyanis nem derül ki, hogy a filmen látottak – mint megtudtuk – nem a tanórán, hanem már a kicsengetés után játszódtak le.

Nyíregyháza – Egy videót mutatott be az RTL Klub Híradója nemrég, amelyen egy tanár egy diák fejét ököllel, tarkóját tenyérrel ütötte

Nyíregyháza – Rendszeresen kezet emelhetett a diákokra az a tanár, akiről videófelvétel készült miközben hosszasan üti egy tanítványa fejét. Ez a pszichológus véleménye. A felvételt, amit az egyik tanuló készített elsőként a Híradó mutatta be.

Nyíregyháza – Videóra vették, ahogy ökölbe szorított kézzel üti-veri tanára az egyik gimnazista fejét. Azért bánthatta a fiút, mert az nem lett kész időben a dolgozattal és nem adta be a papírt. Úgy tudjuk, a Híradó birtokába jutott felvételt a fiatal egyik osztálytársa készítette még a tanév elején az egyik nyíregyházi szakgimnáziumban – írja az rtl.hu.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA