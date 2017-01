Díj és méltóság

„Tudja, Pelikán elvtárs, egyszer majd kérni fogunk magától valamit” – jelezte jó előre a beszervező Virág elvtárs „A tanú” című filmszatírában, Bacsó Péter kommunizmust karikírozó, briliáns művében. „Egy napon, ami talán el sem jön soha, majd én is kérek tőled valamit” – az újabb vészjósló, Don Vito Corleone idézet már a maffia világába vezet a „A Keresztapa” filmtrilógiából. Felsejlik a furcsa érzés akkor is, ha a rendszerváltás hajnaláról visszaköszönő ösztöndíjak, pályázatok, díjak, és az anyagi fedezetüket biztosító személyek kerülnek szóba. Itt van például Spéter Erzsébet, aki a ’80-as években az amerikai Miamiból hazatérve hét éven át osztogatta a nevéről elnevezett díjat művészeinknek. Egy középkategóriás autó árának a fele ütötte a markukat, persze, hogy elfogadta mindenki, de hamar kellemetlenné vált, ahogy az adományozó maga lett az ünnepelt. Ez jutott eszembe Törőcsik Marit hallgatva 2007-ben, amikor a Prima Primissima díját átvéve azt mondta: „Köszönöm az elismerést, mert méltósággal lehet elfogadni.” Spéter Erzsébet igénye kimerült a nagyszabású, hálálkodó gálákban, mondjuk Soros György ettől nagyobb tétekkel játszik – de ki látta ezt még a ’80-as évek végén…? Pedig micsoda idők voltak azok… Aki akkor született, ma már lassan betölti a harmincat, de fogalma sincs (nem is lehet), milyen eufória itatta át a magyar levegőt, amelyben messiásnak tűnt mindenki, aki a vasfüggönyön túlról, gazdag és befolyásos Joe bácsiként bukkant fel. Válogatás nélkül büszkék voltunk minden híres, magyar származású, hús-vér emberre Tom Lantostól Soroson át Charles Simonyiig, aki abban az időben hitet s önbizalmat adott, erősítette nemzeti öntudatunkat, amit még 1986-ban is gumibottal vert szét a kádári rendszer a március 15-ei békés tüntetésen.

Hát hogyne ragadott volna meg minden lehetőséget az egyetemi hallgatóság, minden fiatal, de idősebb is arra, hogy eljusson külföldre, beleszippantson abba a levegőbe, amiről azt hitte: egy szabad és jó világ mámoros illata? Történelmi távlat, de annyira mégsem, hogy könnyedén össze lehetne mosni az elvitatott ösztöndíjak, támogatások nyerteseit. Hacsak nem ismerjük el: Virág elvtárs, Corleone ma is él…

– Nyéki Zsolt –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA