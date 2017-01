Egyre többen harapnak rá

Zsír. Azaz telitalálat. Vagy ahogy Bernáth Zoltán mondja: Tepitalálat. Szinte negyedik gyermekeként büszkélkedik az újításával, amit ízléses csomagolásban ringat a karjában.

– Kilenc hónapon át tartott, amíg megszületett. A családban azzal viccelődtünk, hogy a három fiam után itt a következő, amit féltő gondoskodással óvunk. Hiába, a rutin meg az évek – mosolyodott el Bernáth Zoltán pontosan az 50. születésnapján.

Igen komoly érték

De hogy kerül a Tepi Snacky az asztalra? Első ránézésre a chips rokona, ám teljesen más az íze, a hatása végképp egyedi. Ahogy dr. Tóth Gabriella főorvos fogalmazott, máig élénken él az emlékezetében: „Maga még nem tudja, hogy mit csinált! Tisztában van vele egyáltalán? Ez egy igen komoly érték!” Az első mondatot hallva visszahőkölt, elbizonytalanodott, de a csattanót hallva kihúzta magát. A gyulai analizációs központban olyan mutatókkal szembesült, amiről csak álmodott.

– A Berni Hús Kft. kilenc éve a zsír, a tepertő és a füstölt áru bűvöletében él. A nulláról kezdtük családi vállalkozásként, ma már Angliába, Szlovákiába és Romániába is szállítunk terméket. Közel egy esztendeje jutott eszembe, hogy lehetne hasznosítani a bőrt. Ugyanis az első osztályú tepertőről lenyesi azt a gép, havi szinten pedig több mázsa felhalmozódott. A gondolatot tettek követték, mígnem felsírt a kisded. Ezt úgy kell elképzelni, hogy még én is megkönnyeztem, hiszen rengeteg meló van benne – révedt a múltba a cég tulajdonosa.

– Senki ne higgye, hogy azonnal sikerült előállítani azt, amit azóta továbbfejlesztettünk. Hat speciális műveleten megy keresztül a termék a mi kis manufaktúránkban. Eleinte tíz fogorvosból kilenc azoknak ajánlotta volna, akik szerették volna beletörni a fogukat. Most ez a veszély nem fenyeget, sőt egyre többen megerősítik, hogy kulináris élményt nyújt.

Ismerik a határaikat

Októberben került a polcokra, és kedvező a fogadtatása. Erdélyi sós, pikáns és fokhagymás-tejfölös ízesítéssel kapható. Mivel adalékmentes, nincs benne szénhidrát, előszeretettel eszik a gyúrósok, azaz a testépítők, de megfelel az iskolai büfék kritériumainak is. Annyira laktató, hogy elrágcsálva ki lehet váltani vele egy főétkezést, ugyanis teltséget okoz, plusz igényli a vízfogyasztást. Vegetáriánusnak is ízlett (igaz, nem tudta, mit evett), és olyannak is bejött, aki nem szimpatizál a tepertővel.

A Tepi Snacky fellegvára Székelyben található. – Tudjuk, meddig nyújtózhatunk. Ha napi 24 órában dolgozunk, heti 8 ezer darab készülhet el. Voltak már kizárólagossággal kecsegtető ajánlatok, de tisztában vagyok azzal, hogy hol vannak a határaink. Mindenesetre jó érzés ránézni a „gyermekre”, és ki tudja, mi lesz belőle, mire felcseperedik…

Ladányi Tóth Lajos

Sok nulla

– A szénhidrát- és a rozstartalma egyaránt nulla (!) százalék. A hatvan százaléka állati fehérje, ez egyből lebomlik. A glikémiás index azt jelenti, hogy az egyes élelmiszerek vércukoremelő képessége a szénhidráttartalmukkal egyező mennyiségű szőlőcukorhoz képest hány százalék. Nos, ez is nulla. A sós mogyoróé hatvannyolc, a burgonyasziromé hetvenkettő.

Elalszik a BL-meccseken

Bernáth Zoltánt sokan a labdarúgás világából ismerik. A Demecser szakosztályelnöke volt éveken át, az alsó szinttől a másodosztályig meneteltek. Egyik fia NB III-as játékos, a másik játékvezető. Mivel mindennap éjjel 3-kor kel, hűtlen lett szeretett sportágához.

– Hihetetlen, de az utóbbi 9 évben nem láttam az elejétől a végéig egyetlen háromnegyed kilenckor kezdődő Bajnokok Ligája-meccset sem. Egyszerűen a félidő végére elalszok a fáradtságtól, nincs ezen mit szépíteni. Másnap korán kell ébredni, átállt a szervezetem.

