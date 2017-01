A nyíregyházi dolgozókat is meglepte a hír, de szerdán este még ők sem tudták, hogy a Korányi vagy a László utcai épületről van szó. – Most hallunk először erről, vajon az ingatlaneladás egyben azt is jelenti, hogy nemsokára megszűnik az üzlet és azzal a munkahelyünk? – kérdezték.

A kérdéseket továbbítottuk a SPAR Magyarország Ke­reskedelmi Kft. kommunikációs igazgatójának, de eddig érkezett meg a válasz.

KM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA