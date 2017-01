Elégedett vagy az utak, járdák, terek tisztaságával?

A debreceni Szabó Ágnes úgy látja, náluk nagyon ügyelnek az utak tisztaságára, de ott is, itt is lát apró hiányosságokat. – A járdák sem mindenhol járhatóak, a buszmegállók környéke is hagy kívánnivalót – tette hozzá.

Görömbei István vasárnap járt épp a Nagyhalász–Tiszabercel vonalon, s a főutakat rendben találta. – Sóstóhegyen viszont – ahol lakom – a kis utcákban alig lehet haladni. A busz útvonalán kívül a többi siralmas – árulta el.

Agócsné Koncz Zsuzsa nincs megelégedve a járdák és az utak állapotával. – Kicsi gyerekkel, vagy az időseknek még nehezebb közlekedni, s Balkányból is 10–15 perces késéssel tudott csak behozni a busz – nyilatkozta.

Ha jobban sóznák az utakat, kevesebb baleset lenne – mondta el az orosi Moroz Aranka, majd hozzátette: – A mi zsákutcánkat se takarítja sajnos senki, csupa jég.

A nyíregyházi Ilku Mihály látott hétfőn ilyet is, olyat is az utcákat járva. – Mindig azt mondják, kellően felkészültek a télre, de még ezzel a kis csapadékkal se mindenütt bírnak – csóválta a fejét.

KM-MJ

