Eredményes évet zárt a nyíregyházi erdei iskola

Több száz résztvevő

– A legnépszerűbb rendezvénynek a májusi madarak és fák napja alkalmából szervezett program bizonyult, több mint 900 résztvevővel. Sokan voltak kíváncsiak az erdők hete kapcsán szervezett eseményekre is. A „Fedezd fel az erdőt az erdészekkel” elnevezésű sétán több mint ­ötszázan ismerkedtek az erdészek mindennapi munkájával a nyíregyházi Sóstói-erdőben.

– Csaknem ugyanennyien vettek részt a már hagyományos Nyírerdő-napon az erdei tornapályán. Az erdei iskolában tucatnyi foglalkozás közül választhattak a csoportok. Petrilláné Bartha Enikő iskolavezető irányításával a madárismeretről, az erdészek munkájáról, az erdőgazdálkodásról, az erdők élővilágáról és az állatok nyomairól tanultak a gyerekek – foglalta össze a mögöttünk hagyott év eredményeit Tölgyfa Gábor.

Miért jó a zord tél?

Most, a téli időszakban is hasznos elfoglaltságot kínálnak a kicsiknek az erdei iskolában „Miért jó a zord tél?” címmel.

– Az elmúlt napok időjárása felveti a kérdést, hogy csak szétfagyott vízmérőket és megnövekedett fűtésszámlákat jelent a hideg, vagy szüksége van az embernek és a természetnek erre az erőpróbára. Miért jó a zord tél, egyáltalán jó-e, s kinek? Milyen túlélési stratégiákat fejlesztettek ki erdeink növényei és állatai? Mit láthatunk most az erdőben? Ezekre a kérdésekre kaphatnak választ játékos, verses-mesés foglalkozásunkon a hozzánk látogató óvodás és iskolás csoportok.

– Az elmúlt évekhez hasonlóan március elejéig várjuk madarat etető-gyűrűző programunkra a jelentkezőket, az Állati jó nyomozásra pedig egész évben jöhetnek a csoportok. Aki pedig már profi nyomozó, kipróbálhatja magát az erdőben is, ahol megkereshetjük azokat a csodákat, melyekkel télen-nyáron meglep minket a természet – tette hozzá a Nyírerdő Zrt. Nyíregyházi Erdészetének igazgatója.

