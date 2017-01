Fatum-Nyíregyháza – Villannának a Viharsarokban

Röplabda. Ha nem is unnak rá, mindazonáltal tagadhatatlan tény, a Fatum-Nyíregyháza és a Békéscsaba becsülettel „nyüstöli” egymást januárban. Az év elején ugyebár kupamérkőzésen találkozott a két női röplabdacsapat, vasárnap élvonalbeli bajnoki összecsapáson viaskodnak a Viharsarokban, a hónap utolsó napján pedig ismét közös lesz a program – a Magyar Kupa elődöntőjének visszavágóját ejtik meg a felek, a változatosság kedvéért újfent a békési városban.

Mivel a csabaiak immáron több, mint másfél esztendeje kivétel nélkül mindenkit elporoltak a hazai színtéren, mindez értelemszerűen meghatározza a soros mérkőzés esélyeit. Annál is inkább, mivel a címvédő a nemzetközi színtéren is egyre markánsabb teljesítményt nyújt, ami szép és jó, ugyanakkor a nyírségi gárda azért hajt, hogy minél kiélezettebb legyen a parti.

– Nyilván van előnye és hátránya annak, hogy ennyi mérkőzést játszunk a legerősebbnek tartott magyar csapattal – taglalta Horváth András, a Fatum-Nyíregyháza szakvezetője. – Mindenképpen hasznunkra válhat, hogy kemény meccsekkel készülhetünk a folytatásra, és persze az is igaz, most már alaposan megismerjük ellenfelünket. Számunkra egy a fontos: csak és kizárólag azzal foglalkozni, hogy minél jobb teljesítményt nyújtsunk, emellett szeretnénk tovább szűkíteni a kétségtelenül meglévő különbséget. Azt látni kell, a csabaiak számára nem volt üresjárat, a nemzetközi feladatok miatt folyamatosan játékban vannak, a formájuk ennek megfelelő, remélem, azért mi is meg tudjuk villantani, hogy, mire vagyunk képesek.

A vasárnapi mérkőzést az M4 csatorna is műsorára (18.30) tűzte .

KM-KT

