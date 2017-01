Ha havazik az Egyenlítő mentén

A híradások szerint a hétvégén a Közút valamennyi munkagépe dolgozott, mind az ötszáz az utakat rótta. Ha jók az adatok és a számítások pontosak, ez gépenként hatvanvalahány kilométert jelent. Nem értek hozzá, így megítélni sem tudom, hogy ez sok vagy inkább kevés, egy azonban biztos: a hétfő reggel megyénk nem egy útját érte olyan állapotban, amilyennek azt a természet szombaton meghagyta: havasan, jegesen.

A járhatóvá tétellel sorrendben haladnak, ez tiszta sor: a fontos utak után jönnek csak a mellékesek, az őrjáratosok, pláne meg a rajonosok, és ezt meg is értem. De évtizedek óta minden egyes olyan napon, amikor jégbordák között kell bukdácsolni és autóval araszolni a jégpáncélon, felmerül bennem a kérdés: a másodrendű utak mentén élők meddig lesznek még másodrendű állampolgárok, ha megérkezik a hó? Ez is a falusi élethez tartozik – mondják azok, akik két nap alatt azt is elfelejtették, hogy tél volt, és akik a hóesés másnapján tiszta utakon közlekedhettek, nem is értve, mit panaszkodik már megint az a sok vidéki. Félreértés ne essék, nem tőlük sajnálom: egyszerűen csak szeretném megélni, hogy a biztonságos közlekedéshez ne pusztán a főutak mentén élőknek legyen joguk.

– Száraz Ancsa –

