Hajlékony test, egészséges lélek

Valaki a konditeremre esküszik, sokan az aerobikfoglalkozásokat részesítik előnyben, vannak, akik a nordic walking rabjai, és a sornak még nincs vége: az egészségmegőrzés, a gyógyulás, a fittség, a lelki harmónia semmivel sem pótolható csodájának egyik titka az utóbbi években a Pilates-torna. Népszerűségét látva óhatatlanul is felvetődik a kérdés: a ma még kevéssé ismert mozgásforma vajon a divatot vagy a prevenciót szolgálja?

Valamennyi korosztálynak előnyösek a Pilates-gyakorlatok.

Szikoráné Éva

Nyújtó-, lazítógyakorlatok

– Nehéz éles határvonalat húzni – magyarázta érdeklődésünkre Szikoráné Éva, a nyíregyházi Pilates-stúdió vezetője. – Ha valaki csinos, jó a mozgása, sugárzik róla a testi-lelki összhang, akkor divatosnak vagy egészségesnek mondjuk az illetőt. Egyébként J. H. Pilates, a róla elnevezett módszer létrehozója az első világháború után a hadifoglyok túlélését is segítő gyakorlatokat dolgozott ki, miután saját betegségeit is gyógyította vele. Ma már a világ számos országában gyakorolják, Németországban például az egészségbiztosítás is támogatja a Pilatest, akárcsak nálunk például bizonyos gyógytornákat. A módszer lényege: az egész testet egyben látja, nem csak a beteg vagy sérült részeket kezeli. Ezek a nyújtó, lazító gyakorlatok szelíd gyógymódnak tekinthetők, miközben egy erőteljes, 60 perces óra felér egy konditermi edzéssel.

– Nagyon jó eredményeket értünk el a rehabilitáció, az arányos testalkat, az idősebb korosztályra jellemző, megereszkedett izomzat szálkásítása terén.

– Mellesleg nem köthető életkorhoz a Pilates-torna végzése, mert a gyermekektől a 80-as éveikben járóknak is előnyösek a gyakorlatok. A csoportjaimban vannak idősebbek, fiatalabbak, edzettebbek, betegségtől szabadulni akarók.

Személyiségében is fejlődött

– Látványos javulást értünk el egy értelmi sérült fiatallal, aki számos akadállyal szembesül, viszont a negyedik éve tréningező lány nemcsak testileg, értelmileg, hanem személyiségében is jelentősen fejlődött.

Ezt a fajta mozgást ajánlják gyermekeknek, kismamáknak, fizikai vagy szellemi munkát végzőknek, betegeknek vagy már lábadozóknak.

– Tóth Kornélia –

Jó közérzet és harmónia

– Szeretnénk bebizonyítani, hogy a jó közérzet, a testet és a lelket összekapcsoló tökéletes harmónia nem a vakszerencse vagy égi adomány, hanem bárkinek megteremthető, elérhető, ha vágyik rá és tesz is érte. Az egészségmegőrzés így akár divatnak is felfogható – tette hozzá a szakember.

