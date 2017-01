Hitvesi csókra ösztönzi a párokat a csok

A legkedvezőbb feltételekkel továbbra is a háromgyermekes családok juthatnak hozzá a támogatáshoz, de a kétgyermekesek is magasabb összeget igényelhetnek, mint korábban. A csok tavaly őszi „könnyítési csomagja” után az idén januártól életbe lépett újítás csupán egyetlen pontot érint. A korábbi szabályok szerint a csokot utólag is igényelhették az építkezés addig felmerült költségeire, ám 2017-től erre már nincs lehetőség, tehát az ingatlan elkészültségétől függetlenül a csok kizárólag az igénylés benyújtását követően felmerült kiadásokra használható fel.

Tények és tévhitek

Érdemes minél előbb igényelni a családi otthonteremtési kedvezményt, lehetőség szerint az építkezés megkezdésének időpontjában – tanácsolják a szakemberek, akik a csok-kal kapcsolatban felmerülő tévhitekre és tényekre is felhívják a figyelmet. A csok felújításra nem igényelhető. Új lakás és családi ház vásárlására, építésére, illetve használt lakás vagy családi ház vásárlására fordítható, beleértve a bővítést, tetőtér-beépítést is.

Gondolatban már beköltöztek…

A Tiszadobon élő Galyas Gábor és kedvese, Antal Alexandra számára nem is jöhetett volna jobbkor ez a fajta állami gondoskodás. Az egyesztendős Zsombor szülei elárulták: a csok csábításának engedve előbbre hozták az idén nyárra tervezett esküvőjüket, s már tavaly novemberben kimondták egymásnak a boldogító igent.

– Azóta felgyorsultak az események, úgy tűnik, hamarosan saját fészket rakhatunk a faluban, búcsút intve a szülői háznak – újságolta a 21 éves, kőművesként dolgozó Gábor, nem titkolva: csok és hitvesi csók nélkül évekig, ha nem évtizedekig kellett volna gyűjtögetniük egy önálló otthonra. – Már kinéztünk egy eladó, kétszobás, összkomfortos, kertes ingatlant a szomszédos utcában. Gondolatban már be is költöztünk… – mesélte az ifjú családapa. – Rábólintunk egy újabb gyermek vállalására is 4 éven belül, így – ha minden feltételnek megfelelünk – 1,4 millió forintot kaphatunk. Tisztában vagyunk azzal, hogy három gyermek vállalása esetén 2,2, négynél már 2,7 milliós támogatás „ütné a markunkat”, de józan, felelős szülőkként ezt hamar elvetettük – kapcsolódott be a beszélgetésbe Galyasné Alexandra, majd hozzátette: amint Zsombi óvodáskorba lép, ő is szeretne munkába állni, pénzt keresni, később pedig – akár gyes mellett is – továbbtanulni.

A „csok-csinosítgatás” eredményeként a magzatot már 12 hetes kortól figyelembe lehet venni (a korábbi 24 helyett) az igénylésnél. Ha egy gyermek mindkét szülőjét elveszíti, a gyámja is igényelheti a csokot. Az igénylő halála esetén egyenes ági rokona, házastársa, élettársa is tulajdonjogot szerezhet az ingatlanra anélkül, hogy vissza kellene fizetnie a támogatást. Elemzők szerint a lakástámogatásoknak szigorú feltételrendszere van, amivel elkerülhető, hogy egyesek kihasználják a rendszert.

– Palicz István –

Pénz áll a házhoz

A csok vissza nem térítendő támogatás igényelhető összege 2017-ben

Új lakások vásárlása vagy építése esetében:

– 1 gyermek után 600.000 forint (bármekkora alapterület)

– 2 gyermek után 2.600.000 forint (bármekkora alapterület)

– 3 gyermek után 10.000.000 forint (min. 60 m² új lakás vagy min. 90 m² új családi ház esetében)

Használt ingatlanok esetében:

– 1 gyermek után 600.000 forint (legalább 40 m² alapterület)

– 2 gyermek után 1.430.000 forint (legalább 50 m² alapterület)

– 3 gyermek után 2.200.000 forint (legalább 60 m² alapterület)

– 4 gyermek után 2.750.000 forint (legalább 70 m² alapterület)

További csok-szabályok:

– az igénylők egyikének legalább 180 napos folyamatos tb-jogviszonnyal kell rendelkeznie + feddhetetlen előélet;

– az igénylő legfeljebb az ingatlan 50%-os tulajdonrészével rendelkezhet;

– az igénylő és a gyermek(ek) legalább 10 éven át életvitelszerűen használják az ingatlant, melyre az állam 10 éves jelzálogjogot jegyeztet be használt lakás vásárlása esetén.

Nyíregyházán is megugrott a lakásépítések száma

Az országos trendhez hasonlóan Nyíregyházán is megnőtt a lakásépítési kedv a Családi Otthonteremtési Kedvezmény bevezetése, illetve „kiszélesítése” óta, igaz, jóval mérsékeltebb tempóban haladnak az építkezések, mint például Debrecenben vagy Budapesten.

Verebélyi János, a Selyem-Ber ügyvezető tulajdonosa ettől függetlenül nagyon is optimista, páratlan lehetőségnek tartja a csok-ot a párok számára.

– Akár egészen minimális tőkével vadiúj társasházi lakásba költözhetnek a vidékről városba vágyó vagy lakótelepi panelben élő házasok. A jelentős, vissza nem térítendő támogatás mellett kedvezményes hiteleket is kaphatnak a bankoktól, ami tálcán kínált lehetőség is minőségi cserére.

– Egy tízmillió forint értékű panelből, a lakáspiac élénküléséből következő áremelkedéssel is számolva, 3 meglévő vagy bevállalt gyermekkel, kihasználva a maximális, 10 millió forintos vissza nem térítendő csok-ot gyakorlatilag befektetés nélkül át lehet költözni egy új építésű társasházba, amilyeneket magam is építek s értékesítek a megyeszékhelyen – mesélte.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA