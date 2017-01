Járhatatlan járdák – A lakók kötelessége a hólapátolás

Lelkiismeretes házfelügyelők

A Nyíregyházi Lakásszövetkezetnek mintegy 250 szövetkezeti, illetve társasház áll a kezelésében. Van, ahol példaértékű gondossággal elvégezték a csúszásmentesítést, máshol nem fordítottak kellő figyelmet a baleset-megelőzésre. Siktár Valéria, a Lakszöv főkönyvelője érdeklődésünkre elmondta: az egyes épületek, lépcsőházak takarításáról házfelügyelők gondoskodnak. A lelkiismeretesek azonnal akcióba lépnek, ha a helyzet megkívánja: tolnak, törnek, sepernek, granulátumot szórnak, hogy biztonságossá, járhatóvá tegyék a havas, jeges gyalogutakat, előtereket.

– Máshol megbízott vállalkozók végzik ezt a munkát, ám a kora reggeltől késő estig több területen robotoló takarítók ilyenkor „be vannak havazva”, alig győzik ellátni a feladataikat. Ahol takarékossági okok miatt maguk takarítanak a lakók, előfordulhat, hogy egyik-másik „hetes” tétlenkedik, nem gondoskodik a helyzet orvoslásáról, vagy egyszerűen az egészségi állapota miatt nem vállalkozhat rá, hogy lapáttal, csákánnyal számolja fel a veszélyes jégpáncélt – magyarázta a főkönyvelő. Hozzátette: ha valakit baleset ér emiatt, feljelentést tesz, és bebizonyosodik, hogy az épület lakói, megbízottjai nem jártak el a tőlük elvárható gondossággal, kártérítést követelhet. Valamennyi szövetkezeti és társasház rendelkezik érvényes biztosítással, a szerződés tartalmaz felelősségbiztosítást is.

Bírságot is kiszabhatnak

A helyi közutak és közterületek fenntartásáról az önkormányzatok gondoskodnak, ugyanakkor a képviselő-testület a legtöbb településen kötelezi az ingatlantulajdonosokat arra, hogy eltakarítsák a havat az ingatlanjuk előtti járdaszakaszról, és tartsák azt csúszásmentesen. Ha ezt elmulasztjuk, és emiatt valaki balesetet szenved, a mulasztó köteles az „okozott kárt” megtéríteni, sőt, bizonyos esetekben akár gondatlanságból elkövetett bűncselekmény miatt is felelősségre vonhatják.

– Folyamatosan ellenőrizzük a megyeszékhelyen, hogy mindenki elvégezte-e a síkosságmentesítést. Célunk elsősorban a biztonság megteremtése – hangsúlyozta lapunk megkeresésére Bodrogi László, a nyíregyházi közterület-felügyelet vezetője, aki elmondta: kollégái a hétfői ellenőrzés során nemcsak a lakótelepeken, hanem a belvárosban is több helyen – irodák, üzletek, boltok, üresen álló lakóépületek előtt – találtak jeges járdaszakaszokat.

– Aki nem tesz eleget a kötelességének, szabályszegést követ el – szögezte le Bodrogi László. Az ingatlan tulajdonosát, kezelőjét, használóját, illetve bérlőjét – mert az ő kötelességük elvégezni a feladatot – először felszólítják a síkosság- és jégmentesítés elvégzésére. A kötelezettség vonatkozik az ingatlant határoló járdaszakaszra, vagy ahol nincs járda, ott az ingatlan szélétől mért egyméteres sávot kell megtisztítani a hótól, és megszüntetni a jegesedést. Aki a figyelmeztetés ellenére sem végzi el a szükséges munkát, szabályt szeg. A helyszínen az ingatlan tulajdonosa 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, vagy a mulasztó – közigazgatási eljárás keretében – akár 150 ezer forintig terjedő bírsággal is sújtható.

Felfelé is figyelnek

– A tömbtelkeken különálló épületeknél nem csupán a megközelítésre, hanem az épület körüljárására szolgáló úton is köteles a tulajdonos vagy a használó elvégezni a síkosságmentesítést – figyelmeztetett Bodrogi László, akinek a kollégái kiemelt figyelmet fordítanak a forgalmas utak, a közintézményekhez vezető szakaszok, a lakótelepek és a belváros ellenőrzésére, a külterületeken pedig segítenek az egyedül élő, idős embereknek a síkosság megszüntetésében. – Arra kértem most is a kollégáimat, hogy ne csak lefelé, hanem felfelé is figyeljenek, mert a tetőkről lelógó jégcsapok komoly veszélyt jelentenek – említette a közterület-felügyelet vezetője.

A megye útjain kialakult helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél érdeklődtünk, ők későbbre ígértek tájékoztatást.

Rétegenként haladnak

– Péntek hajnaltól a NyírVV valamennyi gépe és teljes munkaerő-állománya dolgozik a város hóeltakarításán és síkosságmentesítésén. Jelenleg nem annyira a latyak, inkább a szinte feltörhetetlen keménységűre fagyott jeges hó jelent problémát Nyíregyházán. Szombaton a korábbi, nagy mennyiségű hóra eső esett, a kétféle csapadék pedig a hideg időjárás miatt összefagyott. A kialakult jégpáncélt és fagyott hótarajokat rendkívül nehéz feltörni, ezért több lépcsőben próbáljuk takarítani az utakat és járdákat. A só a jégnek egy vékony, felső rétegét képes megolvasztani, fém tolólappal ezt a réteget csak legyalulni lehet, ezért újra és újra visszatérünk ugyanarra a helyszínre a sózást és a tolást váltogatva, a kézi takarítás során pedig emberfeletti erőfeszítést és rendkívül sok időt igényel a jégbordák feltörése. Kérjük, a csúszós szakaszokon különös óvatossággal közlekedjenek! – tájékoztatott Szabó Edina, a NyírVV szóvivője.

