Jobbik-sajtótájékoztató: „Kifehérítenék” a közbeszerzéseket

– Okkal háborodunk fel, ha azt látjuk, tapasztaljuk, hogy a közbeszerzéseken nem hagyják labdába rúgni a térség vállalkozásait, így vagy úgy, de mindig a „fideszbarát” cégek kerülnek nyertes pozícióba. Találni erre példát megyénkben is, gondoljunk csak a tiszalöki és a rakamazi nagy (visszhangot kiváltó) projektekre – fogalmazott Adorján Béla. A Jobbik megyei elnöke bemutatta azt a 10 milliárdos gátépítésről szóló dokumentumot is, amelyet egy olyan gazdasági csoportosulás nyert el, amelyben többek között Mészáros Lőrinc cége is érdekelt.

– A Jobbik vagyonnyilatkozat-tételre kötelezné a közbeszerzési eljárásokon közpénzt elnyert szervezetek vezetőit, meghonosítaná a közbeszerzési felügyelő intézményét. A beruházások átláthatósága az egyetlen garancia arra, hogy a táskás emberek, a jól értesült bennfentesnek tűnő szélhámosok kora örökre véget érjen! – hangsúlyozta.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA