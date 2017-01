Kék Cápák – Van mire emlékezni, és van is miért küzdeni

A sportban ennek a párosításnak mindig különös zamata van. Ugyan a két város férfi kosárlabda-csapatai az élvonalban is vívtak már nagy meccseket, de most a szombati NB I B-s bajnokijukra irányul a figyelem. A két csapat pozíciója és formája alapján rangadóra van kilátás.

– Arra bizony – erősítette meg Nagy Krisztián, a hazai Kék Cápák csapatkapitánya, aki megélt már ezt-azt nevelőklubjával, miközben két évet Pécsen is lehúzott. – Emlékszem, fiatalon még a Patrick Lee és Ledon Green fémjelezte Vadkakasok meccseire jártunk át Debrecenbe, aztán sok emlékezetes meccset játszottunk velük a Főnix-csarnokban, az Oláh Gábor utcában vagy éppen a bujtosi csarnokban. Ennek a párharcnak már az utánpótláskorú csapatoknál is különös presztízse van, és szombaton is nagy meccs elé nézünk.

A Kék Cápák a keddi kupameccsen a szezon talán legjobb játékával nyertek (87–67) a bajnoki éllovas Vásárhelyi KS ellen, míg a DEAC idei első bajnokiján a Nagykőröst ütötte ki 121–42-re. Előjelnek egyik sem rossz.

– A debreceniek eredménye inkább a Nagykőrös nehézségeire enged következtetni, de mi valóban nagyon jól játszottunk, és ez önbizalmat ad a szombati meccsre – így Nagy Krisztián, aki nagymamája elvesztése után novembertől gyászszalaggal a mezén játszott, és immár az elhunyt technikai vezető, Zentai Levente emléke előtt is ilyen módon tiszteleg az egész csapat. – Persze tudjuk, a DEAC is nagyon erős rivális, mióta szeptemberben kikaptunk tőlük hét ponttal idegenben, több változás is történt a keretben és a szakmai stábban. Mindkét fél a négy közé igyekszik, így a tét sem kicsi. Barátaink, korábbi csapattársaink is szerepelnek a másik oldalon, hiszen Kósa Tamás, Lajsz Gergely és Brane Savic tavaly még nálunk játszott, de említhetném Molnár Andrást is, akivel évek óta jól ismerjük egymást.

Ehhez csak annyit: Savic szombati játékára kevés az esély, mert bár az irányító tagja a DEAC keretének, de nemrégiben új légióst igazoltak, és a másodosztályban csak egy külföldit vethetnek be a csapatok.

A sportcentrumosoknak ingyenes

A szombaton 16.30-kor kezdődő mérkőzésre a Nyíregyházi Sportcentrum valamennyi sportolója (a nem kosárlabdázók is) ingyen mehetnek be. A kosárlabda-mérkőzésekre szezon, VIP vagy sportolói bérlettel rendelkezőkkel pedig még egy szurkolót ingyen beengednek a mérkőzésre.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA