Kisvárda Master Good – Az elit angliai utánpótlásképzést tanulmányozhatta

Míg itthon téli álmát alussza a bajnokság, addig Anglia azon országok közé tartozik, ahol a karácsony és az újév sem akadálya annak, hogy pattogjon a labda. Megéri tehát tanulmányútra menni, ahogy azt Révész Attila is tette az esztendő elején.

– Nem szórakozni mentünk, utunkat alapos szervezőmunka előzte meg – bocsátotta előre a Kisvárda Master Good NB II-es futballcsapatának szakmai igazgatója. – Gelei Károllyal, FIFA-licences mérkőzésszervezővel keltem útra, neki kiválóak az angliai kapcsolatai, több szigetországi sztárklub érkezett már magyarországi vendégjátékra az ő közbenjárásával. Nyugodtan mondhatom, jóvoltából olyan ajtók is kinyíltak előttünk, ahova kevesen tehetik be a lábukat.

A négynapos út során Révész Attiláék jártak a Chelsea-nél, de esetükben tanulságosabb mindaz, amit a másodosztályban jelenleg feljutó helyen álló Brightonnál tapasztaltak. Ott ugyanis az akadémiai rendszert tanulmányozták, ami Révész Attila esetében azért különös fontosságú, mert ő felügyeli a kisvárdai és a munkácsi utánpótlásnevelő-műhely létrejöttét is.

– A Chelsea-nél más szempontokat is figyelembe vesznek, ez érthető, hiszen megtehetik, hogy összevásárolják a világ legjobbjait – így Révész Attila. – Az angol másodosztályban, vagyis a The Championshipben ugyanakkor szeretnék elérni, hogy a klubokban harminc százalékos legyen a saját akadémiáról kikerülő játékosok aránya, és ezért rengeteget dolgoznak. A brightoni a huszonkét kiemelt brit elitakadémia közé tartozik, amelynek nagyon szigorú kritériumai vannak, az ő működésüket is éppúgy a Double Pass nevű cég felügyeli, mint a magyarokét. A tapasztaltak alapján meggyőződhettem arról, miért is van az, hogy tizenhat-tizenhét éves korig tartják a lépést a magyar játékosok a nyugatiakkal, utána azonban ellépnek tőlünk.

A kisvárdai szakvezető vallja: a magyar gyerekek semmivel sem tehetségtelenebbek angliai „kollégáiknál”, sőt… Az edzések felépítésében sincs már sok különbség, hiszen a nemzetközileg ellenőrzött edzőképzéseken kontinensszerte ugyanazt tanítják. Akkor hol a probléma? – merül fel a kérdés.

– A mentalitásban, a szervezettségben és az infrastruktúrában – adja meg a választ Révész Attila. – Utóbbiban előbb-utóbb elérünk egy jobb szintet, hiszen a magyar kormány és az MLSZ sokat áldoz a fejlesztésekre. A másik két területen viszont nagyon hosszú út és sok idő vezet odáig, hogy megközelítsük az angolok szintjét. Angliában tizenhat éves korig nincs szervezett bajnokság, csupán barátságos meccseket játszanak a csapatok, ottjártunkkor a Brighton éppen az Arsenallal mérkőzött. Így aztán az edzők szemlélete is teljesen más, csak a gyerek fejlődését nézik, nem a korosztályos eredményekért remegnek, mint itthon. Szakmai grémium figyeli a gyerekeket, ők döntenek arról, kivel érdemes tizenhat éves korukban szerződést kötni. A legjobbak felkerülnek a nagycsapathoz, a második kategóriába tartozókat kölcsönadják más felnőttcsapatokhoz, a többiek maradnak a korosztályos rendszerben U23-as korig. A lényeg, hogy az igazán tehetségesek mindig idősebbek között szerepeljenek, így készítve fel őket a felnőttfutballra.

Azt is láthatták, hogy szemben a magyarországi akadémiai rendszerrel, Angliában családoknál laknak a gyerekek. Már egész pici korban odafigyelnek a táplálkozásukra, a srácok jól tudják, hogy mit kell fogyasztaniuk meccs napján, meccs előtti és utáni vagy általános napokon. Több helyen ki van táblázva, hogy mennyi pluszmunkát kell elvégezni egy-egy gyorsétteremben elfogyasztott szendvics, energiaital, cukros üdítő esetleg alkoholtartalmú ital után.

– Bírjuk a brightoniak ígéretét, hogy a szezon után szakembereik ellátogatnak hozzánk, edzéseket tartanak majd, és megismerkednek a mi körülményeinkkel – jelezte a hétpecsétesként kezelt szakanyagokhoz is hozzájutó Révész Attila, hogy hosszabb távú lehet az angliai kapcsolat.

Vendégségben a kiscsapatok

Természetesen a felnőttfutball sem hiányozhatott a programból, Révész Attiláék FA-kupa-mérkőzéseket láthattak a helyszínen. Előbb azt, ahogy a Brighton hazai pályán 2–0-ra nyer a harmadik vonalbeli Milton Keynes ellen, majd pedig a Stramford Bridgen mindazt, amint a Chelsea 4–1-re múlta felül a harmadosztályú Peterborough-t. Csak itthon szokatlan, Angliában elfogadott, hogy a kupában az alacsonyabb osztályban játszó csapat is lehet vendég, az ominózus hétvégén így ért el a negyedik vonalbeli Plymouth gólnélküli döntetlen a Liverpool vendégeként, és harcolta ki az éppen szerdai újrajátszás lehetőségét.

KM-BT

