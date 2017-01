Könnyű elkerülni a nehézfémszennyezést

Az elektromos berendezések, számítástechnikai eszközök gyors avulása miatt egyre növekszik a tulajdonosaik számára értéktelenné váló készülékek és alkatrészek mennyisége. Amennyiben ezek az eszközök a kukában végzik, a kommunális hulladékkal megegyező utat járnak be, és a bennük található veszélyes anyagok a csapadékvíz hatására kimosódnak vagy az égetés során a levegőbe jutnak. Egyetlen ceruzaelem 1500 liter ivóvizet tehet fogyasztásra alkalmatlanná! Az efféle hulladékok nem megfelelő kezelése olyan egészségügyi problémákat okozhat, mint a pajzsmirigyműködés megváltozása, a csökkent tüdőfunkció és nem megfelelő gyermekkori fejlődés.

Kettős cél

Az elkülönítve gyűjtött elektronikai hulladék nem szennyezi a környezetet, emellett a legtöbb kidobott készülék fémanyaga és a nyomtatott áramkörök fémtartalma újrahasznosítható, ezért értéket képviselnek. A nyomtatott áramkörök különféle – javarészt környezetre veszélyes – anyagokból épülnek fel: égéskésleltető anyagot tartalmaznak, a forrasztásukhoz ón-ólom ötvözetet használnak, az alkatrészekben réz, az áramforrásokban higany és kadmium is megtalálható. Feldolgozásuk célja kettős: a veszélyes anyagok ártalmatlanítása és az újrafeldolgozható fémek hasznosítása.

– Nyíregyháza lakosságának nagy része elkötelezett a szelektív hulladékgyűjtés iránt. Az elektronikai hulladékok viszont ebből a szempontból speciálisak, mivel elhelyezésük sok esetben kérdéses lehet a városlakók számára, így sajnos csak egy részük kerül a kijelölt gyűjtőhelyekre – válaszolta érdeklődésünkre Petró Árpád, a Térségi Hulladék-gazdálkodási Nonprofit Kft. (THG) ügyvezetője. – A háztartási elektromos berendezések térítésmentesen leadhatók a hulladékudvarokban (Korányi F. u. 3. és Kerék u. 1.). Ezenfelül havonta egyszer ingyenesen házhoz megyünk az előre bejelentett elektronikai hulladékokért. A gyűjtőjárat kezdetben népszerű volt, jelenleg az a tapasztalat, hogy a lakosok inkább a hulladékudvarokat veszik igénybe. Ipari, intézményi átvétel a hulladékkezelő üzemben van; a nem veszélyes elektronikai hulladék átvétele ingyenes, a veszélyes összetevőket tartalmazók (képcsövek, akkumulátor, szárazelem, fénycső) kezelési díj ellenében adhatók le.

Tájékoztatás, szemléletformálás

– Az elektronikai hulladékokkal kapcsolatos szemléletformálásnak, tájékoztatásnak továbbra is óriási szerepe van. Társaságunk kiemelt feladatának tartja a környezetvédelem és a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítését, amit akciókkal, rendezvényekkel, előadásokkal igyekszik elősegíteni. Munkatársaink igény szerint tartanak bemutatóórákat az alapfokú oktatási intézményeknek a szelektív hulladékgyűjtés és a környezettudatos hulladékgazdálkodás témakörében. A felnőtt lakosság számára pedig egyrészt hulladékgyűjtő akciókat hirdetünk, másrészt folyamatos tájékoztatást nyújtunk – részletezte Petró Árpád, miképpen igyekszik a THG felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy az elektronikai hulladékok speciális kezelést igényelnek.

– A veszélyes és nem veszélyes elektronikai hulladékot átmenetileg tároljuk, majd engedéllyel rendelkező hulladékhasznosítóknak adjuk tovább. Tavaly 44 tonna ilyen hulladékot gyűjtöttünk össze ipari, intézményi és lakossági forrásokból, a hulladékudvarokban pedig közel 22 tonnát vettek át a munkatársaink – tájékoztatta lapunkat az ügyvezető.

– Hoványi Péter –

A nagyobb gépeknél a javíttatás a legjobb megoldás

Ilyés Tímea környezeti lakossági tanácsadót évente néhány alkalommal keresik meg az elektronikai hulladékokkal kapcsolatban. – Környezetterhelés és hulladékképződés szempontjából a javíttatás a legjobb megoldás nagyobb háztartási gépeknél – például hűtőgépek, mosógépek –, de a döntés során mérlegelni kell a berendezések fogyasztását is. A régebbi, nagy fogyasztású készülékek esetében jó döntés lehet a csere, ekkor olyan helyen érdemes vásárolni, ahol a régi gépet visszaveszik, így biztosan jó helyre kerül az elektronikai hulladék, és ezért a forgalmazó vagy a gyártó felelősséget vállal – taglalta a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának nyíregyházi képviselője. – Ami a kisebb gépeket illeti – például narancsfacsaró, turmixgép –, a gyártók a tervezett avulással törekednek a minél nagyobb haszonra – sajnos, a környezet rovására. Ezeket a berendezéseket kevésbé éri meg rendbe hozatni, vagyis a környezettudatos polgároknak a zsebükbe kell nyúlniuk, de ha a gyermekeink, unokáink érdekeit is szem előtt tartjuk, megéri a javíttatás.

Különösen sokféle környezetterhelő fémet tartalmaznak a számítógépek, mobiltelefonok. Ilyés Tímea ezekkel kapcsolatban is tud tanáccsal szolgálni: – Sok forgalmazó kínál biztosítást vagy meghosszabbított, akár ötéves garanciát. Azt javaslom, éljünk ezekkel a lehetőségekkel, így egy esetleges meghibásodásnál kíméljük a környezetet és a pénztárcánkat is. Az elemek használata helyett az akkumulátoros, hálózatról tölthető eszközöket ajánlom, szerencsére a gyártók is egyre inkább ezeket a megoldásokat alkalmazzák.

– Bízom az emberekben, úgy látom, a lakosság egyre tudatosabban áll az elektronikai hulladékokhoz. Ma már közismert, hogy ezek nem kerülhetnek a kommunális szemét közé, mind többen használják az elemgyűjtőket is – foglalta össze tapasztalatait a környezeti tanácsadó.

