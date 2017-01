Küldöttség egy meseszép városból

Jelentős szerepet töltött be a magyar történelemben és kulturális életben Nagyvárad. Egykoron Szent László király alapította a települést, a hermáját is a városban őrzik, egy időben pedig Ady Endre munkássága kötődött a Körös-parti Párizshoz.

Bár Magyarországról sokan utaznak Erdélybe, a legtöbben csak átszáguldanak a Partiumnak nevezett történelmi országrészen, holott megérdemelné a település, hogy alaposabban is megismerkedjünk vele és a környékével. Pénteken a nagyváradi turisztikai hivatal Nyíregyházára varázsolta a budapesti Turizmus Kft. közreműködésével Nagyváradot, hogy a megyeszékhelyen működő utazási irodák, utazásszervezők és céges utaztatók megismerkedjenek Nagyvárad idegenforgalmi látnivalóival, az ottani turisztikai lehetőségekkel.

A Chloé New Yorkban Étterem adott otthont a rendezvénynek, amelyen először Kenderesy Nadin, a Turizmus Kft. PR-igazgatója köszöntötte a magyar és a román vendégeket. A nagyváradi idegenforgalmi szakemberek egyébként népes delegációval érkeztek, ugyanis több újságíró is elkísérte őket, hogy részletesen beszámolhassanak otthon a nyíregyházi rendezvényről. Kenderesy Nadin utalt arra is, hogy két éve vannak szorosabb kapcsolatban a nagyváradi turisztikai hivatallal, s lelkesen vállalják Nagyvárad népszerűsítésének küldetését, mert az utóbbi évek fejlesztéseinek és felújításainak köszönhetően meseszép a város, jó lenne, ha Magyarországról minél többen felkeresnék.

Nagyvárad új arca címmel Mihai Jurca, az Oradea Tourism igazgatója mutatta be a települést. Mint elmondta, nemcsak a turisztikai látnivalók miatt érdemes felkeresni a várost, hanem a különböző kulturális programok és egyéb események miatt is, így több napra is érdemes tervezniük a magyaroknak, illetve Nyíregyháza lakóinak a nagyváradi kirándulást. A számos látnivaló közül kiemelte többek között a gyönyörű szecessziós épületeket, a várat, a római katolikus püspökséget, Ady Endre kedvenc szállodáját és kávézóját, múzeumát. Bemutatta továbbá a termálfürdőt, az aquaparkot, felvázolta a környék természeti kincseit, barlangjait, túralehetőségeit. A nagyváradi látnivalók között megemlítette a városháza tornyát is, amelynek a tetejébe 250 lépcsőfokon lehet eljutni. Megéri a fáradtságot, ugyanis odafentről gyönyörű panoráma tárul a kirándulók szeme elé. A nagyváradi vár nemcsak a régmúltat idézi fel, de a múltat kedvelők meg is aludhatnak benne, az egyik szárnyában ugyanis szállodást alakítottak ki.

KM-MML

VISSZA A KEZDŐOLDALRA