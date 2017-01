Lékai Soma is fogja és dobja, csak épp a nagyobb labdát

Mi a közös pont a kisvárdai futballcsapatban és az éppen világbajnokságon szereplő magyar férfi kézilabda-válogatottban? Inkább ki: Lékai Soma. A rétközi NB II-es legénység kapusa ugyanis nemcsak névrokona a magyar válogatott irányítójának, Lékai Máténak, hanem az öccse. Így aztán a Franciaországban szereplő csapat egyik legnagyobb szurkolója is Kisvárdán lelhető fel ezekben a napokban.

Lékai Máté | Fotó: AFP

– A bátyámék első három meccsét láttam élő közvetítésben, a szerdai, szaúdiak ellenit csak felvételről, mert a mérkőzés időpontjában éppen edzésünk volt – mondta a napi két kemény tréningtől társaihoz hasonlóan meglehetősen fáradt Lékai Soma. – Alapból szinte minden nap beszélünk, most a világbajnokság ideje alatt hagyom Mátét a feladataira koncentrálni, de mivel a szerdai mérkőzésen ápolni kellett a combját, este felhívtam, hogy mennyire súlyos a sérülése. Megnyugtatott, hogy nem vészes, már a második félidőben is tudott vele játszani.

Lékai Soma abszolút képben van a kézilabdát illetően, mint mondja, szereti is a testvére sportágát, maga is űzte egy ideig. Szurkol, hogy a mostani vb-n a tőle hét évvel idősebb bátyja és a válogatott érje el a célt, a nyolc közé jutást, de a körvonalazódó nyolcaddöntőben, a svédek ellen cseppet sem lesz könnyű dolga a mieinknek.

Sportos a Lékai-család, az apuka amatőr szinten kosárlabdázott, az anyuka, Juha Olga viszont ismert atléta volt, magasugróként 197 centiméterrel három évig az országos csúcsot is tartotta, és a történelem első atlétikai világbajnokságán, 1983-ban, Helsinkiben nyolcadik helyezést szerzett. A fiúk azonban a labdát választották, igaz, a különböző méretűt.

– Ugyanabba az általános iskolába jártunk Mátéval, így aztán én is megpróbálkoztam a kézilabdázással, irányítóként és szélsőként vetettek be, de nem is voltam nagy tehetség, meg jobban is érdekelt a futball – meséli Lékai Soma, aki Vasas-nevelésű játékosként tavaly ilyenkor az NB III-as Pénzügyőrből igazolt Kisvárdára, és tavasszal három bajnoki meccsen védte a csapat kapuját, pechjére az eddigi utolsón, a Mezőkövesd ellen kiállították. – Az unokatestvérem kapus volt, az ő példáját követtem. Büszke vagyok a testvérem sikereire, korábban többször személyesen is ott voltam a meccsein, de így, hogy ő Veszprémben, én pedig Kisvárdán sportolok, a távolság miatt ritkábban látom őt élőben játszani. A lettek elleni, Nyíregyházán játszott Európa-bajnoki selejtezőn viszont csapattársammal, Talabér Attilával együtt ott ültünk a lelátón, és szurkoltunk a bátyámnak, valamint a magyaroknak.

Erős Gábor a szakmai stábban

A várdai futballcsapatnál módosították Erős Gábor szerződését. Az edzősködésbe a gyerekek mellett már belekóstoló csapatkapitány a felnőtteknél is a szakmai stáb tagja lett, szerepet kap az edzésvezetésben, emellett játékosként is végzi a feladatokat, hiszen még a pályán is számítanak rá.

Két játékost, Karacs Pétert és Tihanyi Olivért a tavaszi szezonra a szintén NB II-es Ceglédi VSE-nek adtak kölcsön a várdaiak, akiknél próbajátékon vesz részt a Gyirmóton szerződést bontott középpályás Horváth Adrián és az ukrajnai származású, magyar útlevéllel is rendelkező támadó, Mihail Rjasko, aki két éve már játszott Balmazújvárosban.

Hír még, hogy mivel a szatmárnémetiek lemondták a szombati fellépést, ezért csak egy edzőmeccse lesz a Várdának. Pontosabban másfél, mert a Nyírbátorral délben kezdődő összecsapás háromszor negyvent perces lesz majd.

