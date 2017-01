Leveleken büszkék a történelmi múltra

A lokálpatrióták szívügye

– Két pedagógus, Dávid József és id. Borsodi László pár évvel ezelőtt segédtankönyvként megírta Levelek történetét. A tanulmányból kiderül, hogy az Aba nemzetségbeli Péter ispán 1067 körül alapította a Százdi apátságot a mai Tiszakeszi község határában, s a latin nyelvű alapítólevél felsorolja az adományozott lakott és lakatlan területeket. A földrajzi nevek között található Levelek is „Leveluky” alakban – elevenítette fel a történelmet érdeklődésünkre Borsodi László, a település polgármestere.

– A két tanár lokálpatriótaként szívén viseli a település sorsát, s fontosnak tartották, hogy megemlékezzünk az alapítás 950. évfordulójáról. Az ünnepségsorozatra az önkormányzat elkülönített egy keretet, s megalakult egy tízfős szervezőbizottság is, amelynek a tagjai között vannak például intézmények vezetői, önkormányzati képviselők és a történelmi egyházak helyi vezetői. Az ünnepségsorozat fontosságában a napokban megerősített Felbermann Endre, Nyíregyháza egykori alpolgármestere, hiszen mint rámutatott, a források alapján régebbi történelmi múlttal rendelkezik a községünk, mint a megyeszékhely. Levelek gyökerei az Árpád-korba nyúlnak vissza, ezt a múltunkat fontos megbecsülni, mert csak így érthetjük meg és tisztelhetjük a jelent, s így építhetjük tovább a jövőt.

Élhető települést

– Mikor 2010-ben polgármester lettem, zavart, hogy sok ember közömbös a lakóhelye iránt. Akkor célként tűztem ki, hogy mind az innen elszármazottak, mind az itt élők legyenek büszkék arra, hogy életük Levelekhez kötődik. Ennek érdekében hosszú távon élhető és fejlődő településben gondolkodtam az önkormányzattal együtt, s a leveleki identitástudat megerősítésében jelentős szerepet játszhat ez a jubileumi év.

A leveleki önkormányzat számos kiemelkedő rendezvénnyel szeretné emlékezetessé tenni a jubileumi esztendőt. Az ünnepi év első rendezvénye a magyar kultúra napjának megünneplése lesz, amelyet január 22-én 15 órától rendeznek meg a Váci Mihály Művelődési Ház és Könyvtár emeleti nagytermében.

Helyi kötődésű költők

– A helyi kötődést szeretnénk jobban hangsúlyozni, ezért a kultúra napi ünnepségen a településhez kapcsolódó költők – Bódi Irén és Majláth Magda – verseit hallhatják az érdeklődők – ismertette az első nagyobb programot a település vezetője. – Több előadás is elhangzik a rendezvényen. Dr. Németh Péter nyugalmazott múzeumigazgató bemutatja majd Salamon királyt és korát, Levelek természeti, gazdasági, társadalmi helyzetéről és történelméről szól a 950 év távlatából a már említett két helytörténész, a falu jelenét és közeljövőjét pedig én vázolom fel. A vendégek videóvetítést is láthatnak a nagyközség történetéből, valamint műsort adnak az iskolások és a nyugdíjas egyesület tagjai is.

