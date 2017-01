Megkérdeztük: Te tartanál fegyvert, ha lenne rá lehetőséged?

Egy sokáig nyitva tartó vendéglátóhelyen dolgozom, ezért gyakran járok haza éjszaka. Most is hordok magamnál önvédelmi eszközt, ha lehetne, fegyvert is tartanék. – Kalán Fruzsina, Debrecen.

Ha lehetne, én tartanék fegyvert, hiszen sosem lehet tudni, hogy mikor lesz rá szükség. Lakóhelytől, környezettől függetlenül bármi megtörténhet, például be is törhetnek hozzánk. – Kovács Anett, Nyírtelek.

Nem tartanék fegyvert akkor sem, ha tehetném, ugyanis biztonságban érzem magam. Nem tartom szerencsésnek, hogy mindenkinek legyen fegyvere, de alapvetően nem ellenzem a liberalizációt. – Benkő Noémi, Nyírszőlős.

– KM –

