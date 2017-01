Méltatlanság miatt új választás lesz Kislétán

Ahogy arról már az első oldalon is beszámoltunk, a Nyíregyházi Törvényszék szerdán másodfokon jogerősen döntött arról, hogy Kisléta polgármestere (Madácsi Imre – a szerk.) méltatlan a tisztségére. Az eljárást a megyei kormányhivatal kezdeményezte, mert Kisléta képviselő-testülete a polgármester újraválasztása óta nem hozott döntést a polgármester méltatlanságával kapcsolatban.

Korábban fellebbezett

– A Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság végzésében nem jogerősen kimondta, hogy a polgármester a tisztségre méltatlan. Rámutatott, hogy a méltatlanságot a bíróságok 2015-ben már megállapították, azonban a polgármestert 2016. április 24-én megtartott időközi választáson újraválasztották – idézte fel az előzményeket közleményében dr. Toma Attila.

A korábbi méltatlanság kimondása is azon alapult, hogy a polgármestert a Nyíregyházi Törvényszék, illetve a Debreceni Ítélőtábla szándékos bűncselekmény elkövetése miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Tekintettel arra, hogy a polgármester az újraválasztása után is ezen büntetőítélet hatálya alatt áll, az önkormányzatokról szóló törvény értelmében polgármesteri tisztséget nem tölthet be.

– Az elsőfokú ítélet ellen a polgármester fellebbezést jelentett be, s kérte a végzés megváltoztatását. A másodfokú bíróság a szerdán megtartott tanácsülésen az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta, s ezzel a méltatlanság kimondása jogerőssé vált – tette hozzá a törvényszék sajtószóvivője.

Új választást kell kiírni

S ahogy arról mi is beszámoltunk: a Fővárosi Törvényszék szeptember 22-én előzetes letartóztatásba helyezte Madácsi Imrét az ellene jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének bűntettének vádja miatt folyamatban lévő büntetőeljárásban, de a településvezető ezután sem mondott le tisztségéről.

A jogerős törvényszéki döntés egyben azt is jelenti, hogy Kislétán újabb időközi választáson új polgármestert kell választaniuk a helyieknek.

– KM –

