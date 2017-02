Most is megmutathatják

A sóstói uszodában versenyeznek a hétvégén Hosszú Katinka klubjának, az Iron Aquaticsnak az úszói – de „csak” a szeniorok. A Nyíregyházán 12. alkalommal kiírt nemzetközi szenior-úszóverseny, az Aquarius-kupa szombaton 11 órakor veszi kezdetét, várhatóan népes mezőnyökkel.

Határon túli indulók is lesznek, hiszen neveztek a viadalra a szlovákiai Nyitráról, illetve Ukrajnából két egyesület, a donecki Dopropolje, valamint a kárpátaljai Ungvár sportolói. Magyarországról pedig 15 egyesület nevezett, Soprontól Tótkomlóson át Egerig.

Két nyíregyházi egyesület úszói is vízbe szállnak, az Air Búvár Klub és a rendező Nyírsenior ’97 színeiben, utóbbiak között ott lesz a háromszoros világbajnoki ezüst- és bronz­érmes, valamint ötszörös Európa-bajnok szenior úszó, Szokol Dianna is. A férfiaknál pedig indul az egyesület legrutinosabb versenyzője, a 79 esztendős Gajdos László, valamint a sokszoros magyar bajnok Cseh Imre is.

– KM –

