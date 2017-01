Négyről az ötre juthatnak

Lezárult az apagyi verseny első tíz éve, kezdődhet a Szabados-OK-kupa második dekádja. Mert ismerve a helyiek lelkesedését, amíg lesz a településen pingpong, addig létezik ez a viadal, amely messzeföldön híres, és amelynek tizenegyedik fejezetére szombaton kerül sor a hagyományos helyszínen, a település általános iskolájának tornatermében.

Négy asztalon pattog majd a labda, és most sem hiányozhatnak az alapítótagok, vagyis az Apagyra rendszeresen visszajáró Marsi Márton, Lindner Ádám és Pálosi Balázs, akikhez idővel teljesjogú tagként csatlakozott Gerold Gábor is. Más sztárok, korábbi és aktuális válogatott játékosok is megfordultak már a nyírségi településen, közülük ezúttal a jelenleg Szegeden játszó Timafalvi Gergő érkezik még, illetve újoncként a vietnami származású, de magyar állampolgárságú játékos, a BVSC-s Do Phuong Nam.

A tavalyi jubileumi versenyen csaknem elvitte a show-t a székelyudvarhelyi György Szilárd, aki ezúttal biztosan nem ismétli meg második helyezését. A múlt heti romániai nagy havazás miatt ugyanis erre a szombatra halasztották a bajnoki fordulót, így az udvarhelyiek ebbéli kötelezettségük miatt távolmaradnak. Jönnek viszont négy játékossal a szatmárnémetiek, a szlovákiai nagykaposiak pedig öt résztvevővel. Új szekciót alkotnak az egri és egri származású játékosok, akikhez a Németorszégban játszó Banok Tamás, Nagy Balázs (nem tévesztendő össze az Apagyon játszóval) és Nagy Ádám tartozik.

Merthogy természetesen a házigazda játékosai sem hiányozhatnak a megmérettetésről, Nagy Balázs, Bari Csaba és Poór Tibor az NB I-es, Fodor Géza, Szűcs Attila és Kiss Zoltán az NB II-es csapatból csatlakozik a mezőnyhöz, amely velük együtt áll majd 24 játékosból.

Szokás szerint lesz egyéni és páros versenyszám, utóbbi csoportmérkőzéseivel indul majd a program szombaton, 10 órától. Párosban négy hármas, egyéniben négy hatos csoportot alakítanak ki, aztán pedig következik az egyenes kieséses szakasz. A végén a két versenyszám döntői zárják a napot.

Címvédés lehetséges, hiszen a tavalyi győztes Lindner Ádám ott lesz a mezőnyben. Ő is, és a hozzá hasonlóan négyszeres apagyi egyéni győztes Marsi Márton is négyről az ötről juthat. Miközben kettejük párosa is címvédőként száll majd harcba.

