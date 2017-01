Nem Messi és nem is Cristiano Ronaldo

Nagyjából akkor kezdődött az ő vetélkedésük, mint Messié és Cristiano Ronaldóé. A két futballista világklasszis aranylabdás versengésében 5–4-re vezet az argentin, Marsi Márton és Lindner Ádám a szombati nemzetközi verseny kezdete előtt 4–4-re állt Apagyon.

A Szabados-OK-kupán a két korábbi válogatott játékos többször vívott már egymással döntőt, ezúttal már a csoportmérkőzések során összekerültek. Köszönhetően annak, hogy a betegségek miatt némileg megfogyatkozott az előzetesen várt mezőny, így négy csoportot alakítottak ki, és azokban óhatatlanul összekerültek a „sztárok”. A meccset Lindner nyerte, így ő került a könnyebb ágra a főtáblán, de mielőtt megkezdődött volna az egyenes kieséses szakasz, még akadt feladata a nagy duónak.

Következett ugyanis a páros döntője, ahol tavalyi címe megvédésére készült a Lindner, Marsi duó. Ellenfelük a Pálosi Balázs, Timafalvi Gergő egység volt, amelyet az elődöntőben csaknem megtréfált az apagyi Bari Csaba, Nagy Balázs kettős. És bár az első szettet az egriek nyerték, Marsiék összekapták magukat, és ekkor eldőlt, a játékból már kifelé menő, a BVSC-Zugló vezetőedzőjeként már a szakmai feladatokra koncentráló (persze a német ötödosztályban még szereplő) Marsi megint nem megy haza cím nélkül Apagyról.

Egyesben már nem ő számított a favoritnak. Persze megizzasztotta az első helyen kiemelt Gerold Gábort, de miként tavaly, már idén sem jutott be a legjobb négy közé. Ott nélküle is remek meccsek alakultak ki, Gerold az ifiválogatott Timafalvit, Lindner pedig a Szabados-OK-kupán első bálozó, vietnami származású Do Phuong Namot győzte le. A finálé tétje pedig az volt, hogy Lindner megszerzi-e ötödik apagyi elsőségét, ám a presztízsmeccsen végül Gerold jutott egyről a kettőre, és 2014 után másodszor nyerte meg a kupát.

Megérdemelten, mert ezen a napon tényleg ő nyújtotta a legjobb teljesítményt. És egyszer valaki már csak beleszól a Messi-Ronaldo különversenybe is, nem?

11. Szabados-OK-kupa nemzetközi gálaverseny, Apagy

Férfi egyes

A selejtezőcsoportok végeredménye. A csoport: 1. Gerold Gábor (AC Szeged) 4 győzelem, 2. Bari Csapa (Apagy SE) 3, 3. Kovács Gábor (Nagykapos – szlovákiai) 2, 4. Szilágyi Zoltán (Vointa Szatmárnémeti – romániai) 1, 5. Vakály János (Apagy SE) 0. B csoport: 1. Lindner Ádám (Celldömölki VSE) 4, 2. Marsi Márton (TTC Mühringen – német) 3, 3. Nagy Balázs (Egri CSC) 2, 4. Lakatos Jakab (Nagykapos), 5. Kiss Zoltán (Apagy SE) 0. C csoport: 1. Do Phuong Nam (BVSC-Zugló) 4, 2. Pálosi Balázs (Egri CSC) 3, 3. Fodor Géza (Apagy SE) 2, 4. Kristóf Flórián (Nagykapos), 5. Adi Serban (Vointa Szatmárnémeti). D csoport: 1. Timafalvi Gergő (Egri CSC) 4, 2. Nagy Balázs (Apagy SE) 3, 3. Marian Begala (Nagykapos) 2, 4. Jencsik Milos (Nagykapos) 1, 5. Szűcs Attila (Apagy SE) 0.

Főtábla. Nyolcaddöntő: Gerold–Lakatos J. 3:0, Pálosi–Begala 3:1, Marsi–Kovács G. 3:0, Timafalvi–Kritóf F. 3:0, Do Phuong Nam–Jencsik 3:0, Bari–Nagy B. (Eger) 3:0, Nagy B. (Apagy)–Fodor G. 3:1, Lindner–Szilágyi Z. 3:1. Negyeddöntő: Gerold–Pálosi 3:0, Timafalvi–Marsi 3:2, Do Phuong Nam–Bari 3:0, Lindner–Nagy B. (Apagy) 3:0. Elődöntő: Gerold–Timafalvi 3:1, Lindner–Do Phuong Nam 3:1. Döntő: Gerold–Lindner 3:1.

Végeredmény: 1. Gerold Gábor (AC Szeged), 2. Lindner Ádám (Celldömölki VSE), 3. Timafalvi Gergő (Egri CSC) és Do Phuong Nam (BVSC-Zugló).

Férfi páros

Főtábla. Negyeddöntő: Gerold, Do Phuong Nam–Szilágyi Z., Serban 3:0, Lindner, Marsi–Nagy B. (Eger), Vakály 3:1, Bari, Nagy B. (Apagy)–Fodor G., Szűcs A. 3:1, Pálosi, Timafalvi–Lakatos J., Kovács G. 3:0. Elődöntő: Lindner, Marsi–Gerold, Do Phuong Nam 3:2, Pálosi, Timafalvi–Bari, Nagy B. 3:2. Döntő: Lindner, Marsi–Pálosi, Timafalvi 3:1.

Végeredmény: 1. Lindner Ádám, Marsi Márton (Celldömölki VSE, TTC Mühringen), 2. Pálosi Balázs, Timafalvi Gergő (Egri CSC), 3. Gerold Gábor, Do Phuong Nam (AC Szeged, BVSC-Zugló) és Bari Csaba, Nagy Balázs (Apagy SE).

Az egyesületi pontverseny végeredménye: 1. Egri CSC, 2. Apagy SE, 3. Nagykapos (szlovákiai) és Vointa Szatmárnémeti (romániai).

VISSZA A KEZDŐOLDALRA