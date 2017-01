Nem stadion, hanem sportcentrum épülhet Nyírbátorban

– Büszkék vagyunk arra, hogy a saját lábunkon állunk. Az iparűzési adóbevétel az elmúlt két év viszonylatában 24 százalékos növekedést mutat, az idegenforgalmi adóé pedig 20-at – emelte ki a csütörtöki vállalkozói fórumon Máté Antal. Nyírbátor polgármestere lapunk érdeklődésére elmondta: tovább dolgoznak a tavaly ilyenkor bejelentett lakópark megépítésén, ehhez még továbbra is keresik a befektetőket. Mivel a környék 90 településéről több mint 2400-an járnak be nap mint nap Nyírbátorba dolgozni, a lakóparkkal azt szeretné elérni a városvezetés, hogy az ingázók itt telepedjenek le.

Új sportcentrum

– Az önkormányzat a munkásszállások és a bérlakások fejlesztését is tervezi – tette hozzá a polgármester, aki beszélt egy új sportcentrum kialakításáról is. Megtudtuk: ez egy 1,5 milliárdos projekt lesz, a sportcentrumot pedig a belvárosban található régi cipőgyár épületének felújítása során fogják kialakítani. Az átadás időpontja még kérdéses, a településvezető tájékoztatása szerint erre az idén biztos nem fog sor kerülni.

– Mi nem stadiont építünk, hanem egy utánpótlásnevelő központot szeretnénk létrehozni, ehhez TAO-s forrásokat is fel kívánunk használni – tekintett előre Máté Antal, majd hozzátette: a városban működő szinte összes multinacionális vállalkozás létszámbővítésben gondolkodik, ezek közül is kiemelkedik a német Rosenberger, akik egy ezer ember foglalkoztatására alkalmas üzemcsarnok megépítésére vállalkoztak, amit várhatóan augusztusban adnak majd át.

A fórumon Nagyné Varga Katalin, a megyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára is szót kapott. Kiemelte: főként a pályaorientáció és a szakképzés területén igyekeznek együttműködni a cégekkel.

