Nyíregyháza Sportcentrum – Máris megdőlt több egyéni csúcs

Abban nincs semmi rendkívüli, ha a versenyévad legelején szezonbeli legjobbjukat érik el az atléták. Az viszont egyértelműen megsüvegelendő, ha az év első jelentősebb megpróbáltatásán máris az egyéni legjobbját éri el egy versenyző.

Jártak így néhányan a Nyíregyházi Sportcentrum nyílt fedett pályás újonc és serdülő (és persze felnőtt) versenyén, amelyet az egyetemi atlétikai csarnokában rendeztek. A rendező klub színeiben indulók közül sokat vártak a távol- és hármasugró Pál Robintól, aki előbbi versenyszámban remekelt, és 754 centivel élete eddigi legjobbját érte el fedett pályán.

A súlylökők között induló diszkoszvetők közül ugyancsak eddigi csúcsteljesítményét produkálta Káplár János, és jellemző a mezőny erejére, hogy a 15.65 méteres eredménnyel csak a harmadik helyen végzett. Az ugyanitt induló, szintén a diszkoszvető feladataira koncentráló Szikszai Róbert 15.05 méterig és negyedik helyig jutott, míg az ifjúságiak között diszkoszvetésben a világbajnokságot célba vevő Zsiga Kinga egyéni csúcsot teljesített (12.30). Csakúgy, mint Tóth Balázs (16.85), aki ugyancsak az ifik korosztályában érintett, és egyre jobban közelít az Ikarus BSE kiválóságához, Kovács Lászlóhoz.

Nem sikerült viszont túl jól a verseny a távolugrásban ifi vb-szinttel kacérkodó Leveleki Bence számára, de a csupán egy érvényes kísérlettel végződött távol után „vonal alatt” hármasban is próbálkozott, és ott a szinthez közeli eredményt ért el. Így aztán a vasárnapi újabb viadalon utóbbi számban szerepel majd.

A mostani hétvégén ugyanis következnek az ifik és a juniorok – no meg persze a felnőttek is „beszállhatnak”. Az előzetes nevezések alapján Ukrajnából komoly eredményekkel érkező magasugrókontingens érkezik.

