Nyíregyházi Kosársuli – Éllovasként a sereghajtónál

Visszavágtak szezonbéli egyetlen vereségükért, elvileg tehát minden adott, hogy az alapszakasz hátralévő részét veretlenül tudja le a Nyíregyházi Kosársuli amatőr női NB I-es csapata. Ehhez az első lépés vasárnap, Szolnok elleni idegenbeli mérkőzésen tehető meg. A sereghajtó elleni mérkőzést nem máshol rendezik, mint a sokat megélt tiszaligeti csarnokban, amely az Olaj legénysége az otthona.

Vannak még rázós meccsek

– Azért vannak még hátra meredek mérkőzéseink, hiszen megyünk Szegedre és a Vasas Akadémia II ellen hazai pályán sem mehetünk biztosra – mondta Farkasinszki Gyuláné edző, aki elismerte, csapata a vártnál is magabiztosabban (81–63) hozta a múlt heti, DEAC elleni hazai mérkőzését. – A többire én is azt mondom, hogy kötelezően elvárható a győzelem, és szeretnénk a Keleti csoport élén végezve megkezdeni a rájátszást. Nem lebecsülve a szolnokiakat, döntően utánpótláskorúak alkotják a csapatát, aki pedig rutinos, az sérült. Nyernünk kell, közben pedig arra is törekszünk, hogy a mi titánjaink is lehetőséghez jussanak.

Az esélylatolgatáshoz még annyit: a két a csapat októberi meccsét 80–35-re nyerte meg otthonában az NYKS.

