Őrzi még a titkát a naményi erőmű

Isten malmai lassan őrölnek: szeptember óta szeretnénk megtudni, mi lesz a sorsa a vásárosnaményi félbemaradt erőműnek.

A részekből nem lett egész

No, de haladjunk sorjában. Megfogalmazódott jó pár évvel ezelőtt a nagy terv: 230 MW-os gázturbinás erőmű (Heller erőmű) épül majd Vásárosnamény és Kisvarsány között. Az elképzelést tett követte, s megkezdődött az építkezés. Szerelték össze a fémszerkezeteket, hozták a gépeket, csakhogy a részekből sohasem lett egy egész erőmű, különböző okok miatt befejezetlenül maradt. Az erőmű fémszerkezete még most is látható, tavaly szeptemberben a kerítésen kívülről le is fényképeztük, azóta próbáljuk kideríteni, vajon milyen sors vár rá.

Magánszemélyek földje volt

Először a vásárosnaményi polgármesteri hivatalba telefonáltunk, hogy vajon mit tud a város vezetője az erőmű további sorsáról.

– Egykoron magánszemélyek földjeit vásárolták fel, a vásárosnaményi önkormányzatnak így nem volt semmilyen érintettsége a területtel kapcsolatban. Az építkezés leállása óta nem is keresett meg bennünket senki sem, hogy esetleg az önkormányzat tudná-e hasznosítani a területet. A legjobb az lenne, ha valaki befejezné a beruházást, s erőműként működhetne a jövőben – válaszolta érdeklődésünkre Filep Sándor polgármester.

Mivel a helyszínen egy táblán az olvasható, hogy a tulajdonosok között van a Magyar Villamos Művek Zrt. is, oda is elküldtük kérdéseinket szeptemberben:

Milyen tervek vannak a megkezdett, de aztán félbemaradt erőművel? Tervezik-e valamikor befejezni, működésbe állítani? Ha nem, mi lesz az épület vázának sorsa, s mi lesz magával a területtel? Milyen célra használják most a területet? Ha nem épül meg semmi sem azon a területen, tervezik-e, hogy az ingatlant átadják hasznosításra a vásárosnaményi önkormányzatnak?

Pár hét múlva a Magyar Villamos Művek Zrt.-től a következő válasz érkezett: „Tájékoztatjuk, hogy a vásárosnaményi befejezetlen beruházás és ingatlan a felszámolás alatt álló Kárpát Energo Zrt. tulajdonában van. A bíróság által kijelölt felszámolóbiztos rendelkezik fölötte. Információink szerint a felszámolás eddig még nem fejeződött be. Az MVM Zrt. semmilyen tevékenységet nem folytat a jelzett ingatlanon.”

Zalaegerszegi felszámoló

Ezt követően októberben és novemberben több levelet is küldtünk Zalaegerszegre a Vectigalis Általános Vállalkozási Zártkörűen Működő Részvénytársasághoz, a Kárpát Energo Zrt. felszámolóbiztosához, ugyanis az rt. zalaegerszegi székhellyel működött. Arról érdeklődtünk, mi lesz az erőmű sorsa, várható-e, hogy egyszer majd alkalmas lesz eredeti rendeltetésére. Telefonon is egyeztettünk decemberben a felszámolóbiztossal, aki a türelmünket kérte a válasz megérkezéséig. Hétfőn, január 16-án ismét elment Zalaegerszegre az elektronikus levél, amire végre meg is érkezett a válasz Péter Márta felszámolóbiztostól. Több hónap után sok mindenre számítottunk, csak éppen erre a szűkszavú levélre nem: „A vásárosnaményi erőmű berendezése több mint 1 éve nyilvános pályázat útján értékesítésre került. A vevő céljáról, szándékáról nem tudok nyilatkozni.”

Természetesen megköszöntük az információt, s még annyit kértünk: ha a vevő célját és szándékát nem is ismeri a felszámolóbiztost, akkor legalább a nevét árulja el szerkesztőségünknek, hogy megkereshessük az új tulajdonost.

Isten malmai lassan őrölnek. Nem adjuk fel, talán egyszer majd valóban kiderül, hogy mi is lesz a félbemaradt erőmű sorsa…

VISSZA A KEZDŐOLDALRA