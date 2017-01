Rengeteg a munkahely Nyírbátorban

Az idei esztendő a fiatalok és a sport éve lesz – tekintett előre Máté Antal.

A nyírbátori polgármester lapunk megkeresésére elmondta: száz éves az idén a helyi sportélet, ennek méltó megünneplése mellett a városvezetés célja, hogy megvalósuljon a gyermekközpontú utánpótlás-nevelés.

– Egy tudatosan tervezett városrendezési projekt bevezetésével szeretne a település egy olyan európai kisvárossá válni, ahol érdemes élni, a fiataloknak pedig letelepedni. A város sikeréhez és versenyképességéhez ugyanis elengedhetetlenül szükséges a fiatal generációk kreativitása, szemléletmódja és tudása – fogalmazott a településvezető.

Komplex program

Máté Antal kiemelte azt is: 2017-ben az ipari park szinte minden cége bővíteni fog, ezért egy komplex program kidolgozására volt szükség, amellyel visszavezethetők az alulképzett munkanélküliek az elsődleges munkaerőpiacra.

– Most már hét multinacionális vállalat van a városban, és mind a hétnek nő a piaca, ami azt jelenti, hogy bővíteni szeretnének itt, Nyírbátorban. A Rosenberger augusztustól már az új gyáregységében fog termelni. A Coloplast, ahol már most 2000 ember dolgozik, az év végéig egy új csarnokot épít, ahol körülbelül 1000 emberrel emeli a foglalkoztatottak számát, de kisebb-nagyobb fejlesztést fog végrehajtani a Diehl Aircabin Hungary Kft., az Unilever, a Serioplast és a Farmol is. Most nagyjából 70 településről szállítják a cégek minden nap a dolgozókat városunkba, ami azt jelenti, hogy ha ebből, a körülbelül 380 ezer lakosú térségből valaki úgy dönt, dolgozni szeretne, akkor azt könnyen megteheti – nyilatkozta lapunknak Nyírbátor polgármestere. Szerinte égetően fontos volt kidolgozniuk egy programot, amely segítséget nyújt azon aluliskolázott, munkanélküli vagy közmunkából élő nyírbátori lakosok számára, akik önként vállalják, hogy visszatérnek az elsődleges munkaerőpiacra.

Rengeteg a munkahely

– Az eddigi rossz rendszerben élők hozzászoktak a szociális segélyekhez, lakhatási, beiskolázási támogatáshoz, ez azonban nem lehet pers­pektíva a jövőre nézve. Ez a struktúra akkor működött, amikor nem tudtak hol dolgozni az emberek, most azonban rengeteg munkahely van. Ez egy hosszú távú folyamat lesz, nem fog egyik napról a másikra menni, de a program megkönnyíti és megrövidíti az átmenetet azoknak, akik csatlakoznak a programhoz – tette hozzá a városvezető.

KM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA