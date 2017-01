Szimpatikus volt, bár nálam Pelé, Romarió és Ronaldo a favorit. Az akkori beszélgetés során nem sejlett, hogy ezek szerint szakmai szemmel is nézelődött. Ennek tükrében aztán meglepő közleményt tett közzé a menedzsere révén. Az nso.hu által nyilvánosság elé tártakban az is szerepel: „A legtehetségesebb fiatalok európai és brazíliai topcsapatokhoz kerülhetnének. A cél megvalósításához több híres brazíliai sztárt és szakembert is bevonnánk a projektbe.” Érdekes, hogy mindez most és akkor került nyilvánosságra, amikor a Szparinál is képbe került egy esetleges akadémiai üzlet.

Az akadémista lurkók szülei persze azért még ne gondoljanak arra, hogy a gyerek egyszer majd a Santos, Palmeiras, Botafogó vagy a Corinthias sztárja lesz… Egy ilyen üzlet létrehozásához komoly garanciák kellenek, no meg nem kis pénz. Ráadásul az sem túl életszerű, hogy egy brazil exfocista éppen egy magyar utánpótlás-nevelő akadémiában lát fantáziát, üzletet. Magyar focista a brazil élvonal topcsapataiban? Pelé hazájából szinte özönlenek a technikás játékosok szerte a világba, oda vinnének majd bozsikos ifjakat? Sivatagba homokot?

– Mán László –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA