Szabad a csok!

Teljesen érthető, ha az évek óta harmonikus vadházasságban élő, közös gyermekekről álmodozó, felelősen gondolkodó szerelmespárok úgy döntenek, bár nem a papír számít, megesküdnek, vállalásokat tesznek, és kiaknázzák a családi otthon­teremtési kedvezményben rejlő anyagi segítséget az önálló – anyósmentes – életük megalapozásához. Baj akkor van, ha a párkapcsolat még kiforratlan, instabil, ha az elméletileg őszinte és mély érzelmi alapokon nyugvó, életre szóló döntés meghozatalában egészségtelenül nagy szerepet kap az égből pottyant pénz, hiszen az „érdekházasság” így könnyen zátonyra futhat, s a megszülető gyermekeket a boldogtalan kényszeregyüttélés rideg, nyomasztó légköre várja.

Az sem szerencsés, ha ugyanilyen helytelen indíttatásból vállalnak be a párok – erejükön felül – három-négy utódot, hiszen a gyereket nem megcsinálni nehéz, hanem tisztességesen felnevelni és értékes emberré formálni óriási feladat. Utóbbira is kidolgozhatnának nagyjaink egy frappáns programot, hogy ne csak mennyiségileg, minőségileg is jobban teljesítsen a magyar társadalom!

– Palicz István –

