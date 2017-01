Szócsaták a területekért

A csata hevességét jelzi, hogy az elmúlt hetekben olyan kifejezések is röpködtek az ügyek intézése során, mint közokirat-hamisítás, rendőrségi feljelentés, orvvadászat.

Megyénkben vannak olyan vadásztársaságok, amelyek már kényelmesen hátradőlhetnek, mert nincs veszélyben a vadászterületük, de ahol jelentkezett egy új társaság vagy egy új földtulajdonosi közösség, ott bizony osztozkodni, egyezkedni kellett a korábbi vadászterületen. Még azok jártak jobban, akiknek volt lehetőségük egyezkedésre, ugyanis egy-két vadásztársaságnál már siralomházi hangulat van, mert elveszni látszik az eddigi összes területük. Igaz, sokan úgy vélekednek, a hátralévő hetekben még bármi megtörténhet, ugyanis számos földtulajdonosi gyűlést ezekben a napokban rendeznek meg. Ebben a mostani történetben a földtulajdonosok ugyanis a kulcsfigurák, hiszen ők mondják ki a végső szót, hogy kinek is adják bérbe a vadászati jogot. A döntésükben több szempont is szerepet játszhat, de ezekért nem lehet őket hibáztatni. Ők is emberek, s így azoknak mondanak igent, akikkel érdekeltségi kapcsolatban vannak, akik a számukra szóban különböző kedvezményeket és gazdasági előnyöket ígérgetnek…

Lejár tehát a korábbi szerződés február végén, s március elsejével megkezdődhet egy új korszak megyénk vadgazdálkodásában is. Addigra remélhetőleg minden vitás ügy végére pont kerül, s egyértelműen kiderül majd, mely vadásztársaságok érzik magukat vesztesnek, s melyek nyertesnek.

– M. Magyar László –

