Van ami nem szorul magyarázatra Mátészalkán

Hogy mennyire nem békéltek meg a mátészalkaiak a jelenleg „uralt” tizenkettedik hellyel, fényesen jelzi: Fogarasi Zoltánra ruházták a nemes feladatot, hogy a tavaszi folytatásban feljebb tornázza a megyei első osztályú futballcsapatot. Szó se róla, az elszúrt őszi szezon után a minap sorompóba állt tréner elszántságán aligha múlhat a művelet sikere. A legutóbb az NB II-es Cigándot irányító szakvezető edzésein nagy valószínűséggel vért fognak izzadni a fiúk…

– Négy év után térek vissza a szabolcsi futball vérkeringésébe, oda, ahonnan 2013-ban nagyon szép emlékekkel távoztam: egy amatőr Európa-bajnokságon szerzett bronzéremmel, illetve a Nyírbátorral az akkor átszervezett NB III-ba jutásra feljogosító ezüstéremmel – taglalta Fogarasi Zoltán.

– A mostani szerepvállalásomnál mindvégig éreztem a mátészalkai vezetőkön, hogy engem akarnak, ez volt a legszimpatikusabb, ami a döntésemet jelentős mértékben befolyásolta. Emellett vonzott a feladat azon része is, hogy a kiesőhelyhez közel álló csapatot vehetek át, hasonlóan, mint 2009-ben korábbi sikereim helyszínén, Újfehértón, amelyben sokkal öbb van annál, mint amit az eddigi eredmények mutatnak. Természetesen a feljebb lépés az egyértelmű cél, erre a jelenlegi keret, minimális személyi változással képes is lehet. Nyilván, az elmúlt évek tapasztalatait felhasználva újdonságokat is tapasztalhat majd a csapat a szakmai munkában, de biztos vagyok abban, hogy a játékosok vevők lesznek az új módszerekre. Az tisztán látszik, hogy az elfogadhatónak mondott védekezés mellett a támadójátékot egyértelműen javítani kell! A tizenkilenc szerzett gól ugyanis roppant kevés, ráadásul ebből kilencet két meccsen ért el a társaság. Úgy gondolom, ennek tükrében nem szorul magyarázatra, miért szükséges hatékonyabbá tenni ezt a csapatrészt. Mivel célfeladatról van szó, konkrétan a kiesés elkerüléséről, ezért megbízatásom erre a félévre szól, melynek sikeres teljesítése esetén természetesen ez a megállapodás meghosszabbítható.

KM-KT

VISSZA A KEZDŐOLDALRA