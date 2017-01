Visszatekintő – Batáta: meglepte, hogy tökéletesen megterem

Mint azt lapunknak október első napjaiban elmondta: egy cseppet sem bánta meg. – Tavasszal döntöttem úgy, hogy elkezdek foglalkozni az édesburgonyával. Hallottam, hogy Ásotthalmon már komolyan belevágtak a zöldség termesztésébe, gondoltam, én is szerencsét próbálok – mondta el érdeklődésünkre a megyeszékhelyen élő gazda, aki hozzátette: meglepte, hogy az édesburgonya tökéletesen megterem a nyírségi homokban. – Úgy érzem, az első évben kiváló termésem lehet – fogalmazott Bánszki Ferenc, aki az elmúlt években kukoricával és napraforgóval is foglalkozott, most azonban úgy tűnik, leteszi a voksát a batátaként is emlegetett édesburgonya mellett.

– A dugványokat májusban, illetve június elején ültettem el, a vízen és a napsugarakon kívül semmi mást nem kívántak – mondta a nyíregyházi gazda, aki a betakarítást október közepére tervezte.

KM

