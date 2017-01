Visszatekintő – Gyümölcsöző megállapodás

A két megyei vállalkozás képviselői kijelentették: arra törekszenek, hogy egy közös kutatás-fejlesztési projekt keretében olyan funkcionális élelmiszerként pozicionálható, speciális gyümölcs­italt és lekvárkészítményt fejlesszenek ki, mely pozitív élettani hatást gyakorol az emberi szervezetre, ezt pedig szeretnék tudományosan is alátámasztani.

Levélben üzent az alelnök

A felek a közös cél elérése érdekében konzorciumi megállapodást kötöttek egymással az Agricolae jánkmajtisi telephelyén, illetve bemutatták a 208 millió forint uniós támogatással megvalósuló projektet. Az eseményre meghívást kapott Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke is, ám ő bokros teendői miatt nem tudott eljönni, egy elektronikus levélben azonban üzent a konzorciumi együttműködést kötő két szatmári vállalkozás ügyvezetőjének.

„Mindig öröm értesülni egy ilyen fejlesztésről, mely hosszú távon teremt értéket, és amiből a helyi emberek profitálhatnak” – idézett Németh Szilárd leveléből az esemény moderátora, Papp Attila, majd hozzátette: a szatmári emberek mindig is szerették a földet, a fát és annak termését, így a diót, a szilvát, az almát vagy éppen a meggyet. – Az alma sajnos az utóbbi időben vesztett egy kicsit a respektjéből, pedig nagyon ízletes és rengeteg pozitív hatással van az egészségünkre. A már működő projekt arra is irányul, hogy ezeket a pozitív hatásokat tudományosan is alá tudjuk támasztani – fogalmazott Papp Attila. Szobosz­lai Zoltán, az Agricolae Kft. szaktanácsadója kiemelte: igyekeznek minél inkább kihangsúlyozni a régió értékeit, példaként említve a szatmári szilvalekvárt vagy a milotai diót.

Tudományos kutatás

– A cégcsoport szeretné a tudományos kutatás eredményeit hivatalosan is felhasználni a brandépítés során – mondta Szoboszlai Zoltán szaktanácsadó, majd hozzátette: a szabolcsi alma esetében az egészségjavító hatásokat domborítanák ki. Az október eleji eseményen jelen volt Ughy Attila, a főváros XVIII. kerületének polgármestere is, akitől megtudtuk: a pesti önkormányzat segít az Agricolae Kft. termékeinek budapesti forgalmazásában.

