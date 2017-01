Zsíros krémmel és párával a téli „rinocéroszbőr” ellen

Száraz, érdes tapintású kézfej, kirepedezett, fájdalmasan feszülő, cserepes ajkak. Ismerős? A téli mínuszok és a zord időjárás megviseli bőrünket, ez pedig nem csupán esztétikai problémát jelent: közérzetünket is rontja, a szárazság okozta sebek pedig akár orvosi kezelést is igényelhetnek. Néhány egyszerű rutint beépítve mindennapjainkba megelőzhetjük a kellemetlen tünetek kialakulását – mutatott rá a morpho.hu.

A hidratáló és zsírozó kozmetikumok visszaállítják a bőr egészséges védőrétegét.

Dr. Wenczl Enikő

Külső-belső hidratálás

A téli bőrápolás során nagyon fontos a megelőzés. Párásítsuk környezetünk száraz levegőjét, így bőrünk vízveszteségét is megelőzhetjük! Működtethetünk hidegpárásítót a lakásban, vagy egyszerűen csak helyezzünk egy nedves törölközőt a fűtőtestre! A megfelelő páratartalmú levegő pedig nem csupán bőrünk, de légutaink egészségéhez is hozzájárul, amely a megbetegedések időszakában igencsak hasznos.

– A téli hidegben bőrünk anyagcseréje, ezáltal a faggyú- és verejtékmirigyek termelése is lassul, így a bőr elsődleges védelmi vonalának számító hidrolipidréteg is gyengül, és a felhám különösen védtelenné válik az időjárás hatásaival szemben. A hidratáló és zsírozó kozmetikumok visszaállítják a bőr egészséges védőrétegét, és meg is erősítik azt. Napi használatukkal megőrizhető a kézfej és a természetes lipidréteggel amúgy sem rendelkező száj vékony és érzékeny bőrének egészsége. Különös odafigyelést igényel az ekcémára és az atópiás bőrgyulladásra hajlamos bőr ápolása is ebben az időszakban – ismertette dr. Wenczl Enikő bőrgyógyász szakorvos.

– KM –

Kevesebb kávé, több víz

A külső hidratáláson túl nagyon fontos, hogy elegendő folyadékot igyunk.

Fogyasszunk naponta legalább másfél, de inkább két liter vizet, gyógyteát! Kerüljük a koffeintartalmú italok, a kávé, fekete és zöld tea túlzott fogyasztását, mivel ezek vízhajtó hatásuk miatt tovább szárítják a szervezetet, ezáltal bőrünket is.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA