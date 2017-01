Keleti Széllel rivalizál a Vörös Zászló

Köztük a Geely, ami igazán a Volvo Cars 2010-es megvásárlásával lett ismert. Ma már saját márkanéven több mint havi százezer autót ad el. Így a Volvóval együtt a tavaly eladott közel 1,5 millió autóval a világ 20 legnagyobb autógyártója közt van, az elmúlt évek dinamikus növekedését látva a napokban bemutatott, a Geely és a Volvo közzé pozicionált Lynk&Co márka sikeres bevezetése után akár a tíz legnagyobb gyártó közzé is kerülhet. A másik havi százezres eladással büszkélkedő magántulajdonú cég a Great Wall, ami bulgáriai összeszerelő üzemmel is rendelkezik. Az európai siker még várat magára, de a Haval SUV-ok mellett a Great Wall mellé nemrég Wey néven egy harmadik, prémiumnak definiált márkát is bemutatott.

Világelső a BYD

Szintén magántulajdonban van a BYD (Build Your Dreams), egyik legnagyobb részvényese a 10 százalékkal részesedő amerikai pénzügyi mogul, Warren Buffett. A BYD eredetileg mobiltelefon-akkumulátorokat gyártott, ebben ma is a világelsők között van. Ezeknek a hagyományoknak megfelelően ma is az elektromos és tölthető hibrid autókban erős.

A nagy állami cégek közt a legnagyobb az évi 6 millió ­autót gyártó SAIC. Ezzel a teljesítménnyel a világ 7-8. legnagyobb autógyártója lehetne, de ebből 1,6 millió Volkswagen (és Škoda) és másik 1,5 millió különböző GM-márka: Buick, Chevrolet és Cadillac. Érdekesség, hogy a világon eladott Buickok mintegy 80 százaléka Kínában készül, négyszer annyi, mint hazájában, az Egyesült Államokban.

A statisztikák hol az amerikai GM-hez, hol a SAIC-hoz számolják a 2 millió közösen gyártott Wuling egyterűt és kis áruszállítót és a Baojun diszkontmárka autóit. „Saját” márkája a sanghajiaknak az egykori angol MG, az eredeti angliai üzem is a tulajdonukban van. Szintén megvásárolták a Rovert, de a márkanevet nem kapták meg hozzá, így Roewe néven gyártották tovább a 75-ösöket őszig. Saját márka a Maxus, ami az egykori angol-holland LDV (Leyland-DAF Vans) reinkarnációja. A saját autók azonban a SAIC termelésének csak mintegy 5 százalékát adják, a többi a Volkswagen és General Motorsszal közös vegyesvállalat terméke.

A második legnagyobb autógyártó egykor a fantáziadús Második Autógyár névre hallgató Dongfeng (Keleti Szél). Saját autói mellett a Nissannal gyárt közösen járműveket, a Nissan és Infiniti mellett Venuciákat. Ezen a néven készül az elektromos Nissan Leaf kínai megfelelője is. Hondákat és a japánokkal közösen Everus márkanevű autókat is készítenek, és a PSA-val együttműködve Peugeot-kat és Citroëneket. Ennek a kapcsolatnak érdekessége, hogy a Dongfeng 14,1 százalékos részesedéssel rendelkezik a francia anyacégben is. A Kia, a koreaiakkal közösen piacra dobott Horki és a tajvani eredetű Luxgen is a Dongfengnél készül.

Veszteségesek, azonban…

Éves termelésével harmadik helyre csúszott, de decemberben már csak ötödik az egykori első, a FAW (First Automobil Works), ami szovjet segítséggel Ziszek gyártásával indult. A Sztálinról elnevezett kínai teherautók Jiefang (Szabadság) márkaneve ma is él, ironikus módon az amerikai General Motorsszal közösen kisteherautókat építenek ezen a néven. A termelés zömét azonban Volkswagenek, Audik, Mazdák és Toyoták adják. Szintén él a Hongqi (Vörös Zászló) márkanév, vörös lobogót szimbolizáló jelvénnyel és Mao Cetung kézírását őrző márkafelirattal. Ma a legfelsőbb állami vezetők mellett a szuper gazdag kínai magánszemélyek is megvásárolhatják az elnöki limuzinokat és újabban terepjárókat is.

Negyedik a szecsuani Changan. A legtöbb személyautót ők gyártják saját márkanéven, először érve el Kínában az évi 1 milliós példányszámot. A gyártás nagyobb része náluk is Ford, Mazda, Suzuki és a nálunk Citroënként ismert, itt önálló DS márkájú jármű.

Kevés kivételtől eltekintve az állami cégek saját márkái ráfizetésesek, veszteséget termelnek. Azokat általában a külföldi cégekkel működtetett vegyesvállalatok nyereségéből finanszírozzák.

– Nauner Csaba –

Terepjáró a hadseregnek

A nagy kínai állami cégek összevetésében ötödik, de az elmúlt években leggyorsabban növekedett a pekingi BAIC. Korábban főleg Hyundaiokat és Foton teherautókat gyártott, na meg a BAW leányvállalata UAZ-ra emlékeztető katonai terepjárókat a kínai hadsereg számára. Az elmúlt években sokat erősödött a Beijing-Benz, ami Mercedeseket gyárt, 2016-ban a világpiacon is a prémium első hely visszaszerzéséhez segítve a Daimlert. A BAIC-ben részesedést vásárolt a német Daimler Benz, és ma már csaknem egymillió saját márkájú autót gyárt a nagyjából ugyanannyi Hyundai mellé. Kínában már kapható a cégcsoporthoz tartozó Borgward is, amit Németországban végszerelve Európában is forgalmazni fognak. A Change leányvállalata saját autók mellett Suzukikat is gyárt, többek közt az egykor nálunk is készült Wagon R-t. A nagy állami cégek közt hatodik a kantoni GAC, saját Trumpchi márkája mellett Hondákat, Toyotákat, Fiatokat és Jeepeket készít.

