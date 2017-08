Kellő komolysággal gyakorolt végjáték

Megismételve 1998-as sikerét, újfent a Kisvárda nyerte meg a Nagymihályban immár 24. alkalommal kiírt Jakab Tamás-emléktornát. A nagy múltra visszatekintő szlovákiai női felkészülési viadal győzteseinek listáján a magyar csapatok közül megtalálni még a Miskolcot (1992) és a Debrecent (2003, 2005, 2007), valamint a korábbi Bajnokok Ligája-győztes osztrák Hypo Niederösterreihet (2013) is.

A Kisvárda Master Good SE számára a házigazda Iuventa Michalovce (34–24), a lengyel Zaglebie Lubin (31–25) és a román Corona Brasov (32–31) elleni mérkőzések az első fellépéseket jelentették a mostani felkészülési időszakban, és az alaposan megerősített csapat már most bizonyítékát adta annak, hogy komolyan kell vele számolni az új bajnokságban.

– Kijelenthetem, hogy tetszett, amit láttam – vonta meg a hétvége mérlegét Mátéfi Eszter, a kisvárdaiak szakmai igazgatója. – Azért volt fontos, hogy ilyen eredményeket érjünk el és ilyen játékot nyújtsunk, mert hellyel-közel azt a csapatot szerepeltettem, amelyet a bajnokságban is látni szeretnék a pályán. Az látszik, hogy nőttek a variációs lehetőségeink, úgy védekezésben, mind támadásban. A védelemben tudunk magas hatosfalas szerkezetet alkalmazni éppúgy, mint a mozgékonyabb emberekkel az általam kedvelt három-kettő-egyes formációt. Támadásban pedig játszottunk balkezes és jobbkezes jobboldali átlövővel, és többen is bevethetők több poszton is.

Az első két fölényes győzelem után a Brassó ellen akadozott picit a gépezet, ám úgy tűnt, a várdaiak presztízskérdést csinálnak a győzelemből, hiszen a végjátékra visszatértek a kezdők, és megfordítták a már úszni látszó mérkőzést.

– Nem is a presztízs hajtott bennünket, hanem kellő komolyságot akartunk adni a mérkőzésnek, és ha egyszer már úgy alakult, akkor legalább gyakorolhattuk a szoros végjátékot – így Mátéfi Eszter. – Azon a mérkőzésen már inkább azok szerepeltek, akik az első két meccsen kevesebbet játszottak, de hajtott bennünket a győzelmi vágy, a sikerélményre ilyenkor is szükség van, a lányok pedig végrehajtották, amit kértünk tőlük, és nagyon tudtak örülni a győzelemnek.

Feltűnt még, hogy a csapat már a gálaszereléseiben lépett pályára, névre szólóan feliratozott mezekben, három meccsen három különböző színben. Pedig még éppen egy hónap van hátra a bajnokság első mérkőzéséig, de a háttérmunkát a jelek szerint már elvégezték az illetékesek.

– Volt honnan fejlődnünk, és úgy érzem nemcsak a csapatépítésben ugrottunk szintet, hanem minden tekintetben előreléptünk – vallja Mátéfi Eszter. – Nagy az érdeklődés a csapat iránt, igyekszünk megfelelni az elvárásoknak, és már most látszik, hogy erős csapatunk lesz a következő bajnokságban. A felkészülés legkeményebb része ezen a héten következik, hétfőtől péntekig Tiszaújvárosban edzőtáborozunk, ahol fizikai és taktikai értelemben is komoly munka vár ránk. A következő erőfelmérő pedig a jövő keddi, MTK elleni idegenbeli edzőmeccsünk lesz, ott szeretnénk ötvözni a nagymihályi tornán tapasztaltakat és az edzőtáborban megtanult elemeket.

A nagymihályi tornán nemcsak elsőséget hódították el a kisvárdaiak, hanem a legjobb mezőnyjátékosnak járó különdíjat is, amelyet a beállós Vesna Milanovic-Litre érdemelt ki.

Lánykori nevek helyett

Marija Garbuz és Tamara Georgijev néven igazolt Kisvárdára a Debrecenből érkezett orosz és a szlovén Ljublanától megszerzett szerb játékos. A nagymihályi tornán azonban már Hakunovaként és Radojevicsként léptek pályára, ezek a nevek szerepeltek a mezükön és a jegyzőkönyvben is. A két játékos ugyanis a nyáron férjhez ment, és a lánykori nevük helyett a kedvesüktől átvett néven szerepelnek a továbbiakban.

