Kemecse a család ősi fészke

Minisztert, főispánt, alispánokat, főszolgabírót, főszámvevőt adott a megyének a Mikecz család, a számítások szerint fél évszázadon át vezették a megyei adminisztrációt, csaknem 150 éven át szolgálták Szabolcs vármegye közigazgatását.

Történelmi pillanat ez Kemecse életében

Lipők Sándor

A család szabolcsi ágának nemességét, címeres levelét és címerét VI. Károly német-római császár, III. Károly néven magyar király adományozta Mikecz Mihálynak, feleségének, négy fiának és leányának. A nemeslevelet, mely 1716. április 16-án kelt Bécsben, 1717. január 8-án hirdették ki Szabolcs vármegyében, a Kemecsén tartott megyegyűlésen.

Erre a 300 évvel ezelőtti jeles eseményre emlékezett pénteken a megyei közgyűlés, mely ünnepi ülésen tisztelgett a család előtt.

– Békében építették, háborúban védték a hazát – utalt az egymást követő nemzedékek másik fontos szerepére is Seszták Oszkár. A megyei közgyűlés elnöke hangsúlyozta, hogy ilyen családokból épül fel a nemzet, s meg kell becsülnünk mindazokat, akik sokat tettek az országért, megyénkért. A megyei közgyűlés pedig így tiszteleg a család előtt, a kemecsei Mikecz család legyen példa mindenki előtt, ahogy az is, ahogyan a város őrzi és ápolja történelmét, hagyományait, és megbecsüli tagjait.

Háromszáz év elteltével

– Történelmi pillanat ez Kemecse életében – fogalmazott Lipők Sándor polgármester, hiszen 300 évvel ezelőtt ülésezett a városban utoljára megyegyűlés. – Nagyon sokat jelent nekünk, hogy a közgyűlés vezetése, a frakció és tagjai is elfogadták a meghívásunkat és közös testületi ülésen emlékezhetünk a megyénk életében fontos család tagjaira, köszönthetjük leszármazottaikat. A polgármester annak a reményének is hangot adott, hogy az első ilyen kihelyezett ünnepi ülés talán hagyományt tud teremteni, és más településeken is emlékezhetnek így a történelmi pillanatokra.

A család tagjairól dr. Bene János, a Jósa András Múzeum igazgatója, majd a ma élő legidősebb leszármazott, László beszélt. Kiemelték Pált, aki Radeczky huszárezredben szolgált, mint főhadnagy, valamint Tamást, aki 1849-ben a 48. honvéd zászlóalj parancsnokaként kitüntette magát a cibakházi Tisza hídnál vívott csatában, a budai ostromnál. Ödön igazságügyi-miniszter volt, Miklós tiszti főorvosként, Pál a Nyírvízszabályozó Társulat igazgatójaként tett sokat a közéletben.

Az adománylevél

„… megfontolván és tekintetbe vévén hívünk, Mikecz Mihály hűségét és érdemeit hű szolgálatának, melyeket ő először Magyar Királyságunk Szent Koronájának, azután Felségünknek különböző helyen és időben híven teljesített és ígéri, hogy jövőben is teljesíteni és véghez vinni fog… Ennél fogva tehát ugyanezen Mikecz Mihályt, és általa feleségét, Ács Ilonát, továbbá fiaikat, Mihályt, Jánost, Sámuelt és Istvánt, valamint leányukat Erzsébetet, a nemtelen helyzetből és állapotból, melyben eddig köztudomás szerint voltak, királyi hatalmunk teljességével és különös kegyelmünkkel kivévén, Magyarországnak és kapcsolt Részeinek igazi és kétségtelen nemeseinek rendjébe felvenni, beiktatni, besorolni és beírni határoztuk…”

Három nemesi levél

Magyarország királya Zsigmond már 1434-ben megerősítette a család szerepét, a „Mykchecz” családnak címeres nemesi levelet adományozott. 1686-ban Apafy Mihálytól kaptak címeres nemesi levelet, s a sorban a harmadik, az 1716-ban kiadott III. Károly magyar király címeres nemesi levele.

A jubileum alkalmából a megyei közgyűlés díszoklevelet adományozott a családnak, melyet egyik tagja, a kemecsei születésű Mikecz Anna vett át.

– Megtisztelő, hogy a megyei közgyűlés és a város képviselő-testülete is elismeri a családunk 300 éves jubileumát – mondta meghatottan a városháza dísztermében Anna, majd arról is szól, milyen sokat jelent számukra Kemecse, mely a szülőföldjük, egykori otthonuk, családjuk ősi fészke, ahová nem lehet érzelmek nélkül hazatérni, mert érzik, hogy itt megbecsülik és elismerik őket, a múltat és a jelent is.

