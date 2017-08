Keményen meg kell dolgozniuk a fizetésükért a munkavállaló diákoknak

– Aki komolyan gondolja, hogy nyáron dolgozni szeretne, az már májusban érdeklődik a lehetőségek után – állítja Lidák Lilla és Wolf Fanni, s nyugodtan hihetünk nekik, mert évek óta munkával töltik a nyári szünetüket, persze azért belefér a strand, a nyaralás és a pihenés is. Az idén nyáron a gyönyörű nyíregyházi Sóstó Hotelben dolgoznak recepciósként, szobalányként.

– Ez nem vág a szakmámba – mondja nevetve a 21 éves, nyírteleki Fanni, hiszen agrárdiplomát vehet majd át az egyetemi tanulmányai végén. Ez már a negyedik éve diákmunkásként, dolgozott korábban a Tescóban pénztárosként, most a szállodában nagy hasznát veszi az angolnyelv-tudásának, de a spanyolra még nem volt szüksége. A keresetét, amiből jut egy kis szórakozásra és új ruhákra is, főként a kollégiumi költségekbe, a szeptemberi tanévkezdésbe forgatta vissza, a szülei örültek, hogy a nyári munka mellett döntött.

A most 22 éves Lilla is négy éve tölti munkával a szün­időt, volt kasszás, hostess, ez utóbbit nagyon szerette. Japán szakon végzett bölcsészként, most a jövőjét tervezi. – Ha minden jól megy, akkor tavasszal indulok Japánba – mesélt terveiről, de visszatérve a diákmunkához ő is megjegyezte: egy-két hónappal korábban megnézte az ajánlatokat, sokat keresgélt. A keresetét arra fordította, hogy fővárosi kollégistaként hozzájáruljon a saját megélhetéséhez. Főleg azután jött jól ez a pénz, hogy a húgát is felvették egyetemre…

Nem nyaralni ment a Balcsira

A 21 éves Mokánszki Bettina a nyíregyházi Sipkay-középiskolában tanul szakács-pincér szakon. A végzős diáklány jelenleg az Electroluxban robotol töretlen lelkesedéssel, de bizonyított már a Jász-Plasztikban is. Legutóbb a magyar tengerhez sodorta a jó sors, ahol kulcsfontosságú szakmai ismeretekkel gazdagodott, erőfeszítéseit pedig korrekt díjazással ismerték el.

– Egy hónapot töltöttem a Balatonon az iskolám jóvoltából, egy szállodában voltam kisegítő. Immár átlátom, milyen sokrétű, érdekes és szerteágazó ez a munkakör. A teendőknek se vége, se hossza a nyári szezonban. Sokat dolgoztam és tanultam, a heti két pihenőnapon pedig igyekeztem napozni, fürdőzni, kikapcsolódni.

– Mivel a szórólapozás, dinnyeárusítás nem az én világom, a nyíregyházi Electrolux gyárban vállaltam újra munkát. Elvégeztem egy belső tanfolyamot, így már rendszeresen számít rám a munkaadóm, ami stabilabb, kiszámíthatóbb fizetést jelent számomra – mesélte Bettina, hozzátéve: amióta nem (csak) az édesanyjától kapott zsebpénzből él, jobban megtanulta értékelni és beosztani a rendelkezésére álló forintokat.

Testhezálló munkát kaptak

Rakamaz önkormányzata júliusban és augusztusban három-három diákot foglalkoztathat – tudtuk meg Bodnár László polgármestertől, aki a legnagyobb elismeréssel szólt a fiatalok munkájáról. – Minden reggel pontosan érkeznek, lelkiismeretesen, tisztességesen ledolgozzák a munkaidejüket, a rájuk bízott feladatokat igyekeznek hibátlanul teljesíteni, sőt a jobbító szándékú ötleteiket sem rejtik véka alá. A dolgos diákoknak testhezálló feladatokat adunk: volt, aki a Nagy Teknősbékaházban kalauzolta a gyerekcsoportokat, társa az Ősmagyar Parkban szorgoskodott. A fiúk nemrégiben a Kis Teknősbékaház külső részénél végeztek karbantartási, festési munkálatokat – ecsetelte a városvezető.

Beleszámít a nyugdíjba

Nyári diákmunkát három formában lehet vállalni. A diákok nagy része iskolaszövetkezeteken keresztül dolgozik.

Ekkor úgynevezett tagsági közreműködésről szóló megállapodást kell aláírniuk, míg az iskolák által szervezett gyakorlatokon tanulói, hallgatói munkaszerződést, a szülők munkahelyén pedig rendes munkaszerződést kell kötniük. Az iskolaszövetkezeteken keresztüli munkavégzés előnye, hogy a munkabérből nem vonják le a 18 százalékot kitevő járulékokat – de az szja-t igen –, a munkaszerződéssel végzett munkánál pedig az így eltöltött időt figyelembe veszik majd a nyugdíj meghatározásánál.

