Kendőzetlen üzenet

Mintha más korosztályokra, mondjuk, a 40-es, 50-esekre nem is lenne szükség. Tisztába vagyok vele, hogy egyetlen nemzetközi cég, nagyvállalat sincs a világon, amely ne friss, fiatal munkaerőről álmodna. Ők ugyanis ritkán mennek táppénzre, a szabadságuk is kevesebb, a legtöbb terhet bírják, többségében kisebb kezdőfizetéssel beérik, s vélhetően a mosolyuk is hibátlanabb. Mindezt persze a profi HR-esek és coachok helyből letagadnák, de a reklám mégsem hazudik.

Negyvenöt év felett már esélye sincs a nőknek, harsogja egy-két kutatás, s egy ötven feletti férfinak se könnyű elhitetni egy csaknem bakfis munkaügyessel, hogy bírja még szuflával és sütnivalóval, s ha nagyon muszáj, képes egy motivációs levelet is összeütni. Pedig nekik is van még hátra legalább másfél évtizednyi a (remélt) nyugdíjig, s rájuk férne a bátorítás. Persze az utolsó verdikt mindig az, hogy nem beszélnek nyelveket, de szerintem nem is mesélni akarnak a munkáról, hanem anyanyelvi környezetben elvégezni szeretnék.

– Matyasovszki József –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA